Ce spune președintele Nicuşor Dan, întrebat dacă este de acord cu interzicerea rețelelor sociale pentru copii

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat luni, la New York, cum comentează propunerea Comisiei Europeane de a interzice accesul la social media pentru copiii sub 13 ani şi dacă România ar putea să susţină un astfel de proiect.

Declarațiile lui Nicușor Dan au fost făcute în marja participării sale la Adunarea Generală a ONU, la o întâlnire cu reprezentanții comunității românești din New York.

„Comisia Europeană a propus, cum se întâmplă în multe domenii, ea vine cu o propunere și cu un studiu în spate, urmând ca această propunere să fie discutată în diferitele organisme ale Uniunii Europene. Deci România va trebui să se pronunțe pe această inițiativă și, ca să se pronunțe, trebuie să facem o dezbatere internă cu specialiștii și cu autoritățile care au atribuții pe asta”, a declarat Nicușor Dan.

„De principiu, fără să intru în conținutul efectiv al acestei propuneri, vârstele, 3 ani, 13 ani, și toate cele care sunt acolo, este nevoie să ne uităm cu datele științei la acest fenomen, pentru că e vorba de sănătatea copiilor până la urmă. Și trebuie, când ne uităm la sănătate, să ne uităm chiar cu datele științei”, a continuat președintele.

Întrebat dacă crede că ar fi nevoie de o interzicere pentru cei mici să mai aibă conturi până la o anumită vârstă, președintele a răspuns:

„De principiu, cred că, dacă există o recomandare – nu sunt expert în asta, dar spun – de principiu, dacă există o opinie imens majoritară a specialiștilor care să spună că un anumit tip de activitate afectează copiii, trebuie să-i dăm curs”, a conchis șeful statului.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat săptămâna trecută un proiect privind interzicerea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale și obligarea serviciilor online să creeze conturi sigure pentru copii. Propunerea trebuie negociată cu țările UE și cu Parlamentul European în lunile următoare înainte de a putea intra în vigoare.