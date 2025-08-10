Ce spune responsabilul Casei Albe pentru inteligența artificială despre scenariul „apocaliptic” în care AI ne va lua locurile de muncă

David Sacks, un investitor în tehnologie care a susținut companii importante precum Airbnb, Facebook și Uber, a scris sâmbătă într-o postare pe X că inteligența artificială nu a progresat atât de repede pe cât au prezis mulți, iar ideea că AI se va „autoîmbunătăți” și va atinge rapid „superinteligența divină” a fost exagerată, potrivit Business Insider.

Companiile din domeniul AI se întrec pentru a obține AGI (inteligența artificială generală) considerată în general o formă de AI care poate atinge nivelurile de raționament ale omului. Progresul continuu al AI i-a determinat pe unii să creadă că această tehnologie va duce la dispariția pe scară largă a locurilor de muncă sau chiar la rezultate mai grave, precum dispariția omenirii, menționează publicația americană.

„Nu este loc pentru declarații apocaliptice”

David Sacks, responsabilul Casei Albe pentru inteligența artificială și criptomonede, are o părere contrară. Investitorul a afirmat că AI are încă nevoie de contribuția umană pentru a oferi „o valoare comercială semnificativă”.

„Nimic din toate acestea nu contrazice progresul. Observăm o îmbunătățire semnificativă a calității, a ușurinței în utilizare și a raportului preț/performanță la toate companiile de top. Acestea sunt rezultatele unei inginerii de excepție și ar trebui sărbătorite”, a scris Sacks în postarea sa. „Nu este loc pentru declarații apocaliptice. Oppenheimer a părăsit clădirea.”

„Nu îți vei pierde locul de muncă din cauza AI”

Unul dintre scenariile apocaliptice pe care Sacks le-a respins în postarea sa este teama că AI va duce la pierderi masive de locuri de muncă. Investitorul subliniază că acest lucru nu s-a întâmplat încă, deoarece AI se bazează pe o mulțime de informații umane pentru prompturi și verificare.

„Asta înseamnă că predicțiile apocaliptice privind pierderea locurilor de muncă sunt la fel de exagerate ca și AGI în sine”, a spus el. „În schimb, adevărul evident că nu îți vei pierde locul de muncă din cauza AI, ci din cauza cuiva care folosește AI mai bine decât tine”, a apreciat el.

Afirmații similare au fost făcute și de alți jucători din industrie. Cofondatorul Google Brain, Andrew Ng, a declarat în iunie că „AGI a fost exagerată” și că „vor fi multe lucruri pe care oamenii le pot face, iar AI nu”.

CEO-ul Google, Sundar Pichai, a declarat într-un podcast că îi place să folosească termenul AJI, sau „inteligență artificială neuniformă”, pentru a descrie faza actuală a AI care este una care este remarcabil de inteligentă, dar care încă poate face greșeli elementare.