Sorin Grindeanu explică votul senatorilor PSD împotriva ministrei USR Diana Buzoianu: „Nu cred că a surprins pe nimeni”

Președintele PSD Sorin Grindeanu a susținut, luni seară, că partidul pe care îl conduce a anunțat din timp că va vota moțiunea simplă împotriva ministrei USR a Mediului Diana Buzoianu. El a transmis și că, indiferent că este sau nu parte dintr-o coaliție, trebuie să „vedem lucrurile proaste făcute de doamna ministru”, potrivit Știrile ProTV.

„Nu cred că votul a surprins pe nimeni. În ceea ce priveşte moţiunea împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, de asemenea, şi acest lucru noi l-am anunţat din timp. Prin momentul de astăzi, noi am marcat managementul catastrofal pe care îl are doamna ministru Buzoianu, la Ministerul Mediului, iar noi am sancţionat acest lucru”, a declarat Grindeanu.

Social-democratul a susținut că l-a anunțat pe premierul Ilie Bolojan încă de săptămâna trecută în legătură cu votul. „Nu putem să stăm, chiar dacă suntem parte a acestei coaliţii şi doar fiindcă suntem parte a acestei coaliţii, să nu amendăm proasta gestiune de la Ministerul Mediului”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

El a subliniat că statutul de membru într-o coaliție nu înseamnă „că nu vedem lucrurile proaste făcute de către doamna ministru”.

„I-am spus premierului că noi ne dorim să se desfiinţeze acea societate de la Prahova ESZ care, de exemplu, aici, în Timiş, nu există. Nu există intermediar între Apele Române şi Aquatim”, a conchis președintele PSD.

Sorin Grindeanu a lipsit luni din Parlament

Sorin Grindeanu a lipsit de la votul moțiunii depuse împotriva Guvernului Bolojan. El a anunțat, anterior, că partidul pe care îl conduce nu va vota această moțiune. În schimb, social-democrații prezenți în Parlament au votat moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu, ministra Mediului.

„18:30 – Participare și discurs la redeschiderea Sinagogii din Cetate din Timișoara”, doar asta arată programul președintelui Camerei Deputaților. Sorin Grindeanu se află încă de la finalul săptămânii trecute la Timișoara, acolo unde locuiește familia sa.

Alianță PSD – AUR în Senat împotriva ministrei USR Diana Buzoianu

Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrei USR a Mediului, Diana Buzoianu, a trecut cu 73 de voturi „pentru” și 43 „împotrivă”. PSD a votat alături de opoziție pentru adoptarea moțiunii.

Trecerea unei moțiuni simple nu duce automat la demiterea unui ministru, fiind un instrument parlamentar prin care se exprimă poziția într-o anumită problemă de politică internă sau externă.

„Am asistat la o moțiune bambilici. Rezultatul nu e unul surprinzător: am mers în Parlament, cred că trebuie să fie date toate informațiile necesare. Am spus foarte clar de la început, nu voi ceda, nu îmi voi da demisia, nu voi putea fi șantajată cu funcția”, a declarat Buzoianu la finalul ședinței.