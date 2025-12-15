În ziua moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, Sorin Grindeanu lipsește din Parlament / Ce eveniment are șeful PSD în program

Sorin Grindeanu, președinte al Camerei Deputaților și lider PSD, lipsește luni de la votul moțiunii depuse împotriva Guvernului Bolojan. El a anunțat, anterior, că partidul pe care îl conduce nu va vota această moțiune. În schimb, social-democrații prezenți în Parlament vor vota moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu, ministra Mediului din partea USR – moțiune ce nu va avea efecte, chiar dacă va trece.

Pe programul anunțat de PSD nu figurează participarea lui Sorin Grindeanu la ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului convocată pentru dezbaterea și votul asupra moțiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. PSD face parte din coaliția de Guvernare.

„18:30 – Participare și discurs la redeschiderea Sinagogii din Cetate din Timișoara”, doar asta arată programul președintelui Camerei Deputaților. Sorin Grindeanu se află încă de la finalul săptămânii trecute la Timișoara, acolo unde locuiește familia sa.

Moţiunea de cenzură intitulată „România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare” urmează să fie dezbătută şi votată luni la ora 14:00, în plenul celor două Camere ale Parlamentului.

Ea vine la o săptămână după alegerile din București, câștigate de Ciprian Ciucu (PNL).

Tot astăzi, se va vota la Senat și moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu, ministra Mediului, inițiată de AUR.

Iniţiativa parlamentară a fost prezentată, cu o săptămână în urmă, de senatorul grupului Pace – Întâi România, Ninel Peia.

Până acum, Guvernul a trecut prin 5 moțiuni de cenzură, unele dintre ele fiind depuse după ce premierul și-a asumat răspunderea pe diferite proiecte în Parlament.

Ce șanse are să treacă moțiunea de cenzură împotriva Guvernului

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan este inițiată de grupul Pace – Întâi România din Senat, format din parlamentari aleși pe listele SOS România, și este susținută de parlamentarii AUR care o vor semna și vota.

Pentru ca moțiunea de cenzură să treacă este nevoie de 232 de voturi din 463, număr pe care opoziția nu-l are.

În total, cele patru partide (PSD-PNL-USR-UDMR) care formează guvernul au 293 de parlamentari, la care se adaugă 16 deputați din grupul minorităților naționale, grup care susține Guvernul în Parlament. Deci, matematic, fără susținere de la parlamentarii coaliției, inițiativa nu poate trece.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat pe 9 decembrie că, dacă PSD decide să iasă de la guvernare, va fi o decizie asumată, și nu va vota moțiunea de cenzură.

„Evident că nu vom vota această moțiune de cenzură, pentru că suntem parteneri în această coaliție. Iese din discuție. Dacă vom hotărî ca urmare a votului dat de colegii mei (…) că vom ieși din guvernare, din coaliție, vom ieși, asta înseamnă asumat. Nu votăm așa ceva”, a declarat Grindeanu, la finalul unei ședințe a conducerii PSD de săptămâna trecută.

Bolojan: „Nu am emoții”

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercurea trecută, 10 decembrie, în podcastul Friendly Fire, cu Moise Guran și Vlad Petreanu, că nu are emoţii la moţiunea de cenzură, susținând că nu se agață de o anumită funcție.

„Nu am emoţii la moţiunea de cenzură, dar n-aş vrea să înţelegeţi că mă agăţ de o anumită funcţie. Ce trebuie să înţelegem? Indiferent cine este premier şi ce majoritate parlamentară am avea noi, problemele cu care se confruntă România nu dispar. Ele trebuie atacate, trebuie gestionate şi nu este un lucru uşor să faci acest proces de a le gestiona, de a corecta deficite, de a crea condiţii de dezvoltare, de a negocia contracte şi aşa mai departe”, a spus Ilie Bolojan.

„Sigur, vom vedea soliditatea coaliţiei. Inclusiv în astfel de situaţii, atunci când e o moţiune de cenzură, se testează cel mai bine”, a precizat Bolojan.

