Ce spune unul dintre fondatorii gigantului Glovo despre controalele ANAF din România

Fondat în anul 2015, la Barcelona, de Oscar Pierre și Sacha Michaud, Glovo a pătruns în România din anul 2018. În prezent, serviciul de livrări operează în peste 60 de localități românești. Sacha Michaud a fost intervievat, la Barcelona, de o ziaristă din România.

„Livratorii” sunt prezențe constante în orașele românești. Recent, ANAF și Inspecția Muncii au început o serie de verificări asupra firmelor de curierat care colaborează cu platforme digitale de livrări. Ținta? Cazuri de muncă nedeclarată, venituri nedeclarate sau neplată a contribuțiilor fiscale.

În 2024, Glovo România (GlovoappRO SRL) a avut venituri totale de 535,15 milioane lei, în creștere cu 22% față de anul 2023, conform datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor. De asemenea, firma a raportat profit de 26,19 milioane lei, aproape dublu față de anul 2023.

În schimb, firma românească a Glovo și-a redus numărul de salariați proprii de la 151 de oameni în 2023 la 126 de angajați în 2024. Asta și pentru că, în România, ca și în alte țări, Glovo lucrează cu firme care sunt „flote de livratori”.

Sacha Michaud: „Nu putem fi direct responsabili pentru acest aspect”

Intervievat de StartupCafe la Barcelona despre situația din România, fondatorul Glovo Sacha Michaud a spus că Glovo poate furniza autorităților fiscale „date generale privind volumul dar datele individuale trebuie furnizate de compania terță, care este cea care are acces la acestea”.

Prin „compania terță”, fondatorul Glovo se referă la companiile cu care Glovo România are contracte, companii care, la rândul lor, au angajați.

„Întotdeauna colaborăm direct cu autoritățile fiscale sau cu orice alte autorități locale în cadrul Glovo. Relația directă cu curierii este gestionată prin intermediul unor terți. Ceea ce facem este că, în cazul în care suntem informați despre posibile nereguli, insistăm ca aceste companii terțe să respecte reglementările în vigoare. Practic, avem un rol de informare și de impulsionare, astfel încât aceste companii terțe să poată funcționa eficient și să fie la zi cu taxele. Din păcate, nu putem fi direct responsabili pentru acest aspect, deoarece nu avem o relație contractuală directă între noi și lucrători”, a declarat Sacha Michaud pentru StartupCafe.

Sacha Michaud, co-fondator Glovo / Foto: Denisa Crăciun – StartupCafe

Mai lucrează pe încă o firmă

În România, Delivery Hero a operat inițial prin platforma de livrari Foodpanda. În 2021, compania germană a vândut business-ul Foodpanda din România (firma Foodpanda Ro SRL) către spaniolii de la Glovo. În paralel, Delivery Hero a preluat treptat Glovo, iar în 2022 germanii au ajuns să dețină 94% din compania spaniolă.

Glovo mai operează în România și prin firma Glovo Infrastructure Services SRL, deținută direct de GlovoappRO SRL, subsidiara românească a operatorului spaniol de livrări intermediate prin aplicație. Înființată în anul 2021, Glovo Infrastructure Services SRL are ca obiect de activitate „Comertul cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet”. Practic, prin această firmă sunt gestionate magazinele proprii Glovo, acele dark stores, din care aplicația face livrări ultra-rapide.

În anul 2023, Glovo Infrastructure Services SRL a avut 30 de angajați. Firma a făcut venituri de 85,7 milioane de lei, dar a ieșit pe pierderi de 31,7 milioane de lei, conform datelor de la Finanțe.

Foto: Dreamstime