Ce spunea Adrian Veștea după ce guvernul Bolojan era demis. Mesajele din criza politică ale liberalului desemnat premier, fără ca liderii partidului să știe

„PNL trebuie să se reașeze la masa negocierilor cu partidele proeuropene”, era mesajul pe care l-a transmis Adrian Veștea pe 5 mai, la scurt timp după ce PSD și AUR au demis în Parlament guvernul condus de președintele PNL, Ilie Bolojan.

Adrian Veștea se număra atunci printre liderii liberali care se poziționau pentru rămânerea PNL la guvernare. Printre ei se mai numărau Cătălin Predoiu, Hubert Thuma și Nicoleta Pauliuc.

Opinia în partid a fost alta și PNL a decis două rezoluții: că nu va forma o nouă coaliție cu PSD și că va intra în opoziție dacă viitorul guvern va fi susținut de PSD.

În ciuda rezoluțiilor, Adrian Veștea a fost desemnat astăzi prim-ministru în ceea ce liderul liberal Ilie Bolojan a spus că este „un act ostil” a lui Nicușor Dan care a luat o decizie fără informarea conducerii PNL.

Ce spunea Veștea după moțiunea prin care a fost demis Bolojan

Guvernul Ilie Bolojan a fost demis pe 5 mai cu 281 de voturi în Parlamentul României. La câteva ore după vot, Adrian Veștea scria pe Facebook:

„L-am sprijinit pe Ilie Bolojan în toate proiectele sale și voi face, și pe mai departe, același lucru, atâta timp cât am convingerea că sunt necesare și benefice pentru România și pentru români”.

El se poziționa însă în tabără celor care voiau rămânerea la guvernare. „După moțiunea de astăzi, consider că PNL trebuie să se reașeze la masa negocierilor cu partidele proeuropene și să identifice soluții pentru a continua guvernarea . Și spun acest lucru mai ales în numele aleșilor locali liberali – primari, președinți de consilii județene, consilieri – care duc, zi de zi, administrația acestei țări mai aproape de oameni”, a transmis Adrian Veștea.

El invocă interese aleșilor locali. Adrian Veștea este președinte al Consiliului Județean Brașov, la al treilea mandat. Anterior, a avut și trei mandate de primar al orașului Râșnov.

„Un primar PNL nu este un nume pe o listă. Este omul care răspunde, în comuna sau în orașul lui, pentru fiecare creșă terminată sau neterminată, pentru fiecare drum asfaltat sau lăsat în praf, pentru fiecare proiect cu fonduri europene care merge sau se blochează. Iar acești oameni au nevoie, la centru, de un partid care nu îi abandonează la jumătatea drumului”, spunea Veștea.

„România nu își permite instabilitate”

Pe 27 aprilie, când PSD și AUR anunțau împreună moțiunea de cenzură, Adrian Veștea făcea pe Facebook un apel la stabilitate.

„România nu își permite instabilitate. Într-un moment în care avem provocări reale de securitate la graniță și termene critice pentru fondurile europene, responsabilitatea politică înseamnă un singur lucru: stabilitate și seriozitate. Guvernul condus de Ilie Bolojan funcționează, ia decizii și livrează rezultate. Nu există niciun „vid de legitimitate”, ci doar o încercare de a crea artificial această percepție pentru câștiguri politice de moment”, transmitea Veștea.

El invita partidele care sunt nemulțumite de guvernare să meargă la vot. „Dacă cineva vrea schimbarea Guvernului, există o cale democratică simplă și corectă: votul. Orice altă variantă este doar ocolirea responsabilității”, scria Veștea.

Un alt apel a fost făcut pe Facebook de Adrian Veștea pe 18 aprilie, cu două zile înainte ca PSD să decidă prin referendum intern retragerea sprijinului guvernului din care făcea parte.

„România nu își permite încă o criză politică. Nu acum!”, spunea Veștea pe Facebook. „Nu poți să participi la deciziile guvernării, iar apoi să te dezici de ele în fața publicului. Nu poți fi și la putere, și în opoziție, în același timp. O astfel de abordare nu face decât să slăbească încrederea și să creeze instabilitate”.

„Cred într-o guvernare responsabilă, care nu fuge de decizii și nu pasează vina. Cred că România trebuie să meargă mai departe cu seriozitate și cu respect pentru cetățeni. Nu avem nevoie de scandal. Avem nevoie de direcție”, mai spunea el.

Desemnat premier peste capul partidului

După 5 mai, momentul demiterii guvernului, Adrian Veștea nu a mai avut mesaje pe Facebook în care să exprime susținere pentru cele decise de partid sau pentru liderul formațiunii, dar a mai distribuit conferințe de presă ale conducerii în care era prezent lângă Ilie Bolojan.

Astăzi, 14 iunie, Adrian Veștea a fost desemnat prim-ministru de Nicușor Dan. El a anunțat că dorește formarea unui guvern politic. Anunțul a fost urmat imediat de reacții de la Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, care au anunțat că Nicușor Dan nu a informat conducerea partidului.

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