Ce spunea Cristi Danileț în postările de pe Facebook pe care BEC a descis să le șteargă. Reacția fostului judecător

Biroul Electoral Central (BEC) a decis, în urma unei plângeri depuse de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), ștergerea unor postări făcute pe Facebook de fostul judecător Cristi Dănileț. BEC a motivat că mesajele publicate de acesta reprezintă „materiale publicitare politice”, iar Danileț este „un actor politic”. Într-unul dintre mesaje, Dănileț spunea că el și familia sa vor vota cu Nicușor Dan la alegerile din mai.

BEC a admis plângerea depusă de AUR, potrivit căreia materialele publicate pe Facebook de către Cristi Danileț „nu respectă legislația națională în domeniul electoral”.

Materialele publicate de Danileț pe 10 aprilie „includ un în îndemn pentru votarea unuia dintre candidații la alegerile prezidențiale”, se arată în motivarea BEC prin care a admis sesizarea AUR.

De asemenea, potrivit BEC, postările acestuia reprezintă „materiale publicitare politice”.

„Din observarea datelor și activităților pe contul vizat rezultă calitatea de actor politic a titularului”, prin faptul că „autorul a acționat în numele unui candidat, promovând obiectivele politice ale acestuia, conținutul și frecvența mesajelor postate depășind sfera opiniilor publice exprimate cu titlul de personal”, se mai arată în motivarea BEC.

Ce a postat Danileț

Jurnalistul Mihai Goțiu a publicat duminică, în România Curată, mesajele pe care BEC a decis să le șteargă.

Potrivit jurnalistului, este vorba de o postare publicată de Cristi Dănileț pe Facebook-ul său pe 10 aprilie prin care acesta și-a exprimat opțiunea de vot pentru alegerile prezidențiale din mai.

„Eu, familia și prietenii mei am votat Lasconi în decembrie 2024, ca să nu ajungă Ciolacu, Ciucă, Simion ori Georgescu la Cotroceni. Acum vom vota rațional, cu Nicușor Dan”, a scris Danileț atunci. În aceeași postare, el a avut remarci critice la adresa lui Ponta, Simion și Georgescu.

Goțiu spune că a făcut publica postarea lui Danileț înainte ca Facebook să pună în practică „aberația mândrilor noștri membri BEC”. „Ideea că BEC poate restrânge dreptul oricărui cetățean, membru sau ne-membru de partid, de a-și exprima opinia politică este total abuzivă și neconstituțională”, a mai scris jurnalistul.

Postarea lui Cristi Dănileț pe care BEC a decis să o șteargă. Foto: captură de ecran



Reacția lui Danileț la decizia BEC

„BEC a decis ieri, la sesizarea AUR, că postările mele din aceste zile sunt ale unui actor politic și a decis să ceară META ștergerea lor de pe contul meu de FB”, a scris fostul judecător pe Facebook.

El a completat: „Ei bine, eu nu sunt un „actor”, căci pe FB nu am niciun rol. Aici sunt eu și atât. Nu sunt „politic”: nu am prieteni in mediul politic, nu sunt plătit de politicieni direct/indirect, nu fac parte din vreun partid politic”.

Porivit lui Danleț, postările sale din aceste zile referitoare la candidați reprezintă „gândurile sale”. „E modul meu de implicare în dezbaterile publice de maximă importanță privind viitorul Președinte al țării”, mai scrie el.

„Trăim in țara in care judecătorii care postează filmulețe cum isi fac curățenie in curte sunt exclusi din magistratură, iar cetățenilor care comentează in social media candidații politici li se sterg postările de către stat”, conchide Danileț.

Cine este Cristi Danileț

Cristi Danileț a fost judecător la Tribunalul Cluj de unde s-a pensionat în luna ianuarie 2024, la 48 de ani. Decizia judecătorului de a ieși la pensie a venit după ce a fost exclus de trei ori din magistratură și a câștigat de fiecare dată.

Cel mai recent s-a întors în magistratură în ianuarie 2024, iar la scurt timp și-a depus cererea de pensionare.

Cunoscut în spațiul public pentru mesajele civice și acțiuni pro-reformă, judecătorul a fost exclus de Consiliul Superior al Magistraturii prima dată în decembrie 2021 pentru două postări pe Tik Tok care nu aveau legătură cu Justiția.

În mai 2022 și iulie 2022, Consiliul Superior al Magistraturii l-a exclus din magistratură pentru a doua și a treia oară pe motiv că a făcut politică prin participarea la activitatea unor ONG-uri din care făcea parte și pentru exercitarea funcției cu gravă neglijență.

Toate deciziile CSM s-au bazat pe dosare făcute de Inspecția Judiciară. În toate cele trei cazuri, judecătorul Cristi Danileț a câștigat definitiv în instanță.