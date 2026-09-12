Ce știu anchetatorii germani despre suspecții „atacului hibrid” de pe aeroportul din Leipzig. Implicarea serviciului rusesc GRU

Anchetatorii germani suspectează un membru al serviciului rus de informaţii militare (GRU) că a participat la pregătirea unui „atac hibrid” care a implicat o dronă încărcată cu explozibili pe aeroportul din Leipzig, în august, a relatat sâmbătă cotidianul german Welt am Sonntag, preluat de AFP și Agerpres.

Potrivit ziarului german, un rus numit Oleg Le., membru al GRU, este suspectat că a coordonat logistica planului de atac care viza aeroportul din estul Germaniei.

Autorităţile au identificat de asemenea un al doilea suspect, un cetăţean belarus pe nume Andrei Ka., adaugă ziarul.

Aceste elemente au determinat Berlinul să acuze Rusia de implicare şi să anunţe mai multe măsuri, între care închiderea consulatului rusesc la Bonn şi unui centru cultural rus la Berlin, potrivit ziarului.

Rusia a dezminţit orice implicare.

Anchetatorii cred că Oleg Le. a ajuns în Germania din Turcia, iar apoi a plecat în Serbia de pe aeroportul din Berlin. El s-ar afla acum din nou în Rusia, potrivit ziarului.

Legăturile aeriene directe între Rusia şi Germania sunt suspendate de la invazia rusă pe scară largă lansată în Ucraina în 2022.

Autorităţile ştiau la sosirea sa că Oleg Le. avea legături cu GRU, dar el nu a fost plasat sub supraveghere după intrarea în Germania, potrivit Welt am Sonntag.

Suspecţii au fost identificaţi datorită urmelor de ADN găsite pe aeroport, precizează ziarul.

Explozibilii utilizaţi în incidentul cu dronă ar fi putut fi transportaţi în Germania ascunşi în camioane care au trecut prin Bulgaria şi Serbia, potrivit cotidianului.

Drona a fost descoperită târziu în cursul serii de 4 august în zona securizată rezervată operaţiunilor de transport de marfă pe aeroportul din Leipzig, în apropierea unui avion cargo ucrainean.

Aeroportul din Leipzig serveşte drept platformă pentru transportul de material militar.

Un purtător de cuvânt al Oficiului federal de protecţie a Constituţiei (BfV), serviciul de informaţii interne german, a declarat pentru AFP că nu poate comenta aceste informaţii „din cauza anchetei în curs”.

Germania, unul dintre principalii susţinători ai Ucrainei de la invazia Rusiei, se confruntă cu o înmulţire a actelor de sabotaj, atacuri cibernetice şi alte tentative de atac, Moscova fiind în general suspectată.