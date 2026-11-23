Când vine vorba despre alimentația familiei, părinții sunt tot mai atenți la ingredientele produselor pe care le aleg și la felul în care acestea sunt tolerate de organism. Laptele și lactatele fac parte din meniul multor familii, însă nu toate persoanele le consumă cu aceeași ușurință. Balonarea sau disconfortul abdominal resimțite după consumul unor produse lactate îi determină pe mulți să caute alternative. Una dintre variantele despre care se vorbește tot mai mult este laptele A2 si lactatele A2. Ce diferențiază de laptele convențional, cum se obține și ce spun primele cercetări realizate în România?

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Din momentul în care devii părinte, prioritățile și lucrurile în care crezi se restructurează. Cu atât mai mult când vorbim despre alimentația celor mici. Laptele – practic primul aliment al copilului, este un aliment indispensabil iar alaptarea la san este cel mai valoros cadou care poate fi oferit nou-nascutului. În timp, laptele rămâne valoros din punct de vedere nutritiv, fiind o sursă de proteine, calciu, vitamine și alte minerale importante pentru organism. Pentru copii, dupa incheierea perioadei de alaptare, produsele lactate contribuie la asigurarea nutrientilor esențiali. Cu toate acestea, toleranța la lapte diferă de la o persoană la alta.

În ultimii ani, pe lângă variantele deja cunoscute, precum laptele fără lactoză, a început să câștige atenție și laptele A2. Diferența dintre acesta și laptele obișnuit nu ține de conținutul de grăsime sau de un proces special de prelucrare, ci de o anumită proteină naturală din lapte numită beta-cazeina.

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Articol susținut de CrisTim