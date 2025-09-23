Ce sunt orele remediale pe care copiii sunt obligați de anul acesta să le facă. „Mă uit la programul meu și mă iau cu mâinile de cap!”

O învățătoare din Capitală este de părere că orele remediale obligatorii, introduse în acest an în învățământul primar, nu îi vor ajuta pe copii, mai ales pe cei foarte mici. Consolidarea cunoștințelor după program e oboseală pe stomacul gol, e de părere cadrul didactic. Adevărata piedică în calea învățării eficiente la clasă este, însă, potrivit învățătoarei, atitudinea părinților: pun presiune pe cadrele didactice să le dea copiilor doar FB și 10, cer socoteală pentru notele mici și-i învoiesc pe copii de la școală din motive neîntemeiate.

Învățarea remedială obligatorie, una dintre măsurile recent introduse în educație, presupune un timp suplimentar în care elevii care au nevoie de ajutor consolidează ce au învățat și primesc explicații detaliate, parcurse în ritmul lor. Copiii din ciclul primar care participă la aceste ore stau la școală câte cinci ore în loc de patru, de două ori pe săptămână. Cristina Hornoiu, profesor pentru învățământul primar la o școală din Capitală, spune că, la copiii mici, după patru ore intense, curba de efort scade brusc, iar foamea, somnul sau nevoia de mișcare devin dominante. Astfel, ora aceasta, care ar trebui să repare, riscă să dăuneze: apar oboseală, rezistența scăzută, iar randamentul tinde spre zero.

În plus, pentru ca aceste măsuri să fie cu adevărat eficiente, spune învățătoarea, școala are nevoie de un regulament mai ferm privind disciplina la ore și de sprijin real din partea părinților. Redăm mai jos opinia Cristinei Hornoiu despre învățarea remedială la primar și despre condițiile în care școala poate deveni cu adevărat eficientă.

Mă uit la programul meu și mă iau cu mâinile de cap…

„În primul rând, problema este ora la care sunt fixate orele remediale. Lucrez de ani de zile suplimentar cu copiii mei: on-line, după-amiaza, de la 17:00 la 18:00, înainte de concursuri sau când simt că e nevoie de recuperare. Dar să soliciți unui copil mic să lucreze la capacitate maximă a cincea oră în programul școlar e inutil. La ora 12:00, stomacul lui e lipit de spate, curba de efort e jos, nu mai ai ce să ceri. Există motive fundamentate științific pentru care planul-cadru la clasele mici nu forțează a cincea oră decât la clasa a patra.

