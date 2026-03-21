Ce țări s-au alăturat declarației privind deblocarea Strâmtorii Ormuz, la care a aderat și România

Un număr de 22 de state, printre care și România, au aderat până în prezent la declarația comună prin care își exprimă „disponibilitatea de a contribui la eforturile corespunzătoare pentru asigurarea libertății de trecere prin Strâmtoare” și salută „angajamentul națiunilor care participă la planificarea preparatorie în acest sens”.

Pe lângă România, declarației semnate inițial de Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Olanda și Japonia s-au mai alăturat Canada, Coreea de Sud, Noua Zeelandă, Danemarca, Letonia, Slovenia, Estonia, Norvegia, Suedia, Finlanda, Cehia, Bahrain, Lituania, Australia și Emiratele Arabe Unite, conform actualizării de pe site-ul guvernului britanic.

Prin această declarație, țările semnatare reclamă „închiderea de facto a Strâmtorii Ormuz” și îi solicită Iranului „să înceteze de îndată amenințările, minarea apelor, atacurile cu drone și rachete, precum și orice alte acțiuni menite să blocheze Strâmtoarea pentru navigația comercială”, potrivit textului publicat pe site-ul Administrației Prezidențiale.

„Efectele sunt resimțite și în România”

Nicușor Dan a anunțat vineri seară că România se alătură demersului, spunând că decizia „are loc pe fondul implicațiilor grave pe care închiderea Strâmtorii le are asupra piețelor energetice globale, precum și asupra economiei mondiale”.

„Efectele sunt resimțite și în România, în special în ceea ce privește prețul combustibililor. În acest sens, suntem pregătiți să participăm la eforturile comunității internaționale care vor conduce la menținerea preturilor la un nivel suportabil pentru populație”, a declarat președintele.

El a precizat că „România își păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu”.

„Lucrăm alături de partenerii internaționali pentru dezescaladare”, a conchis Dan.

Italia, Germania și Franța precizaseră joi că declarația nu presupune asumarea unui sprijin militar imediat, ci este vorba mai degrabă despre o potențială inițiativă multilaterală care să aibă loc după o încetare a focului în războiul din Orientul Mijlociu, a relatat AFP.

Iranul a anunțat, prin vocea ministrului de externe, că este gata să permită trecerea navelor care au legături cu Japonia, una dintre țările care au semnat declarația internațională.

Pe timp de pace, prin strâmtoarea Ormuz trece aproximativ o cincime din transporturile mondiale de țiței și gaze naturale lichefiate, însă implicațiile blocadei iraniene depășesc sfera energiei. Pentru țările din Golful Persic este ruta celor mai multe dintre transporturile de alimente pe care le importă regiunea, a scris CNN într-o analiză.