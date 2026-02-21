Ce urmează după noul val de ninsori din România. Anunțul meteorologilor: „Săptămâna viitoare împarte țara în două”

Noul episod de ninsori și viscol se va încheia duminică dimineață, iar meteorologii spun că nu se așteptă la noi avertizări severe. De săptămâna viitoare, vremea se încălzește, iar în vestul țării temperaturile vor urca până la 15 grade.

Bucureștiul și 16 județe sunt sub avertizare de ninsori și viscol până duminică, la ora 10.00.

Meteorologul ANM Robert Manta a spus, sâmbătă, la Digi24, că peste noapte ninsorile vor fi din ce în ce mai slabe.

La această oră, ninge în partea de sud a țării, dar „partea bună este că, spre deosebire de episodul trecut de ninsoare, discutăm de zăpadă uscată, afânată, la temperaturi mai scăzute, așa că, bineînțeles, este mult mai ușor de îndepărtat mecanic”.

„Încă o veste bună este faptul că această ninsoare este spulberată de vânt la această oră, dar acesta va slăbi treptat în următoarele ore. Ninsorile se opresc mâine dimineață, însă peste noapte stratul de zăpadă depus va fi unul foarte mic. (…) Este un episod de iarnă normal, ceva mai puțin sever decât precedentul și cu factori atenuanți. (…)

Principala perioadă în care va mai ninge moderat și pe alocuri intens va fi cea cuprinsă între ora la care vorbim acum și ora 20:00 În această seară însă, nu ne așteptăm la surprize și, implicit, nici la coduri portocalii sau roșii now casting”, a explicat meteorologul, la Digi24.

„Ne așteaptă o săptămână în care vremea devine ceva mai caldă”

În estul și în sudul țării, sâmbătă temperaturile sunt negative, cel mai rece fiind în zona de nord a Moldovei, spre minus 7, minus 8 grade, însă după acest val de ninsori nu va urma un episod de ger. Dimpotrivă, temperaturile vor crește, a spus meteorologul ANM.

Potrivit acestuia, săptămâna viitoare, „țara se împarte în două” – în estul țării vremea va rămâne mai rece, iar în vest vor fi temperaturi de până la 15 grade.

„Ne așteaptă o săptămână în care vremea devine ceva mai caldă și mai liniștită. Nu mai avem parte de evenimente severe, iar în partea de vest a țării săptămâna viitoare va aduce temperaturi chiar și de până la 15 grade. Săptămâna viitoare să spunem că împarte țara în două – partea de est a țării va rămâne cu temperaturi destul de scăzute, chiar dacă ușor peste normal, pozitive, însă jumătatea de vest – Banat, Crișana, Oltenia, vestul Transilvaniei – va avea temperaturii frecvent de peste 10 grade, poate chiar și de peste 15 grade.

Dacă mergem puțin mai departe, în prima săptămână de primăvară calendaristică, pare că temperaturile vor crește în toată țara și am putea avea temperaturi pozitive peste tot, cu valori de până la 17-18 grade”, a adăugat meteorologul Robert Manta.