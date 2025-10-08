Ce vedem la Astra Film Festival. Toate detaliile despre program și bilete

Programul Astra Film Festival înseamnă zece zile pline cu filme documentare ce prezintă aproape brutal fenomene sociale majore, profunde și palpabile, care modelează viitorul imediat. Proiecțiile sunt însoțite de dezbateri cu invitați de calibru, pentru că festivalul internațional de film documentar de la Sibiu nu înseamnă doar a vedea filme, înseamnă a înțelege lumea. Ediția din acest an a festivalului se va desfășura la Sibiu, în perioada 17-26 octombrie și va continua cu AF Online – o selecție a celor mai interesante filme, care vor putea fi urmărite online de pe întregul teritoriu al României. Programul complet AFF2025, aici: https://astrafilm.ro/program/.

Programul Astra Film Festival este prezentat pe site-ul festivalului pe zile, dar puteți vedea ce filme vor fi proiectate și în funcție de secțiunea competițională la care concurează (România, Europa de Est, Voci emergente, DocSchool și DocShorts).

De asemenea, vă puteți alege ce filme doriți să urmăriți în funcție de interesul pe care îl aveți față de una sau mai multe dintre cele zece secțiuni tematice, respectiv:

Femeie/Mamă – Cu ce preț?. Pe lângă faptul că au rolul de mame și de „casnice cu job”, viețile multor femei par să se confrunte cu multiple provocări precum: amenințări, șantaje online din partea foștilor parteneri ori asumarea unor roluri noi, precum cel de mamă-surogat, mamă-activist sau mamă-soldat.

Masculinitatea în criză. Este explorată criza masculinității, o temă despre care nu se discută suficient. Provocările și perspectivele sunt diverse: un tată care încearcă să înțeleagă unde a greșit în educația băiatului, care sfârșește tragic, câțiva băieți din China care participă la un curs de făcut curte fetelor, doi bărbați divorțați care își analizează suferința ori trăirile prin care trece un soț care susținuse ideea „deschiderii” relației de cuplu și către alte persoane.

Cum devii adult, cum devii părinte. Aici este prezentată experiența co-parentingului, metoda prin care îți poți alege online un partener pentru creșterea copilului, fără a exista și o relație de cuplu. Alte filme din această tematică analizează încercările prin care trec adolescenții confruntați cu o lume dominată de influenceri.

Când presa devine o fabrică de știri false. Ce se întâmplă când la una sau mai multe televiziuni sunt transmise știri false? Când sunt orchestrate scandaluri mediatice, sunt scoase în față povești false pentru a manipula mase întregi de oameni, pentru a crea isterii colective, pe baza cărora să se facă presiuni pe diferite instituții, de exemplu pe sistemul juridic? Exemplificare într-un film despre adevărata poveste din „Cazul Sorina”.

#occident – o privire critică. Cum suntem priviți noi, europenii, de către oameni de pe alt continente? Și cum ne vedem noi între noi, cei din Estul și cei din Vestul Europei? O temă la ordinea zilei într-o perioadă în care locuitorii Bătrânului Continent își caută o identitate și o memorie comune.

Dictaturi – ghid de supraviețuire pentru posibila lor revenire. Filmul documentar ne oferă privilegiul de a privi în trecut, intrigați de diversele sisteme totalitare care nu demult au dominat inclusiv spațiul în care conviețuim astăzi. O privire atentă, care ar putea folosi la alcătuirea unui „ghid de supraviețuire” în cazul posibilei reveniri a regimurilor dictatoriale.

De ambele părți ale frontului sângeros. Filmele grupate în această tematică ne transportă în realități dure de pe liniile de front din Ucraina și din Afganistan. Cunoscând luptători de pe ambele baricade, avem astfel posibilitatea de a ne testa preconcepțiile și limitele empatiei.

Neo-fascism online și offline sau cum neofascismul și mișcările de extremă dreaptă sunt create, organizate, alimentate și propagate în mediul online, inclusiv cu finanțări obscure venind de la miliardari din Silicon Valley. Vedem și cum toată această mișcare periculoasă devine realitate, așa cum s-a întâmplat la atentantul neo-nazist de la Hana, Germania, și drama celor 10 familii care și-au pierdut copiii.

Viețile noastre online. O analiză, prin filme documentare, a impactului toxic pe care îl are timpul petrecut online, în condițiile în care internetul, în general, și rețelele de socializare, în special, au devenit spații de propagare a urii.

Arta ca unealtă de autoexplorare și vindecare. Cum ne poate salva arta atunci când viața devine de neînțeles? Trei filme ne poartă prin pașii minuțioși ai procesului de creație, unde dansul și poezia devin forme de viață, vindecare și legătură umană.

Bilete și abonamente. Biletele la Astra Film Festival 2025 costă 25 de lei, elevii, studenții și pensionarii beneficiind de un preț redus, 15 lei. Reducerea nu se aplică la programul DocTalk. Sunt oferite mai multe tipuri de abonamente: Astra Film Pass (200 de lei pentru 10 filme la alegere), Astra Pass Day (70 de lei, acces la toate evenimentele zilei), respectiv Astra Student Pass (100 de lei, acces la toate evenimentele din cadrul festivalului; disponibil doar la Casieria festivalului, pe baza carnetului de student vizat la zi). Pentru detalii și achiziții de bilete și abonamente, accesați: https://astrafilm.ro/tickets/. Bilete se pot achiziționa de asemenea de pe pagina fiecărui film în parte.

Despre Astra Film Festival. Fondat în 1993, Astra Film Festival este cel mai longeviv festival de film din România și unul dintre cele mai prestigioase evenimente de non-ficțiune din Europa. Este inclus pe lista scurtă a European Film Academy, având dreptul de a nominaliza direct la European Film Awards. AFF, proiect cultural strategic al Ministerul Culturii, este organizat de Astra Film, CNM Astra și Fundația Astra Film, se află sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, este co-finanțat de Primăria Sibiu și susținut de Consiliul Județean Sibiu.

