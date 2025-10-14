Cea de-a doua companie aviatică low-cost din Europa, la un pas să fie vândută. Acțiunile au decolat

Acțiunile companiei easyJet au înregistrat o creștere puternică după ce au apărut informații potrivit cărora compania de transport maritim MSC, cu sediul în Elveția, ar avea în vedere preluarea acesteia, scrie The Guardian.

Acțiunile easyJet au înregistrat o creștere de 12% după publicarea unui articol în Corriere Della Sera, o publicație italiană, care cita trei surse anonime familiarizate cu subiectul. Este cea mai mare creștere a acțiunilor din ultimii trei ani.

easyJet este cea de-a doua companie aeriană low-cost din Europa. Prima este Ryanair care operează și pe mai multe aeroporturi din România.

Potrivit publicației italiene, mai mulți investitori iau în considerare o ofertă pentru easyJet, cu opțiuni care variază de la o participație majoritară la controlul total.

Nu e prima dată când easyJet atrage interesul pentru o preluare. În 2021, compania a respins o ofertă din partea rivalului său Wizz Air, scrie Guardian.

easyJet a fost fondată de miliardarul ciprioto-grec Stelios Haji-Ioannou, care are în continuare, cea mai mare cotă dintre acționari, de 15%. Compania are mai mult de 16.000 de angajați în toată lumea.