Cea mai aromată competiție a anului de la Julius Meinl: Barista Cup aduce excelența în fiecare ceașcă

Julius Meinl își continuă în România tradiția de a celebra excelența în arta cafelei prin competiția Barista Cup. Anul acesta, evenimentul se desfășoară la nivel național și reunește unii dintre cei mai talentați specialiști barista din țară, promovând standarde înalte de profesionalism în domeniu. Competiția nu este doar un concurs de măiestrie, ci și un spațiu în care pasiunea pentru cafea, creativitatea și tehnica impecabilă se întâlnesc pentru a duce prepararea cafelei dincolo de ritualul de dimineață.

De la pasiune la competiție: istoria și misiunea Barista Cup

„Competiția Barista Cup a luat naștere în 2019 din dorința noastră de a asigura aceleași standarde înalte de calitate în fiecare ceașcă de cafea Julius Meinl savurată. Ce a început ca o inițiativă de training pentru perfecționarea specialiștilor barista și crearea unei experiențe cât mai savuroase pentru oaspeți s-a transformat rapid într-o competiție prin care descoperim și celebrăm cei mai buni și talentați barista.”, a declarat Mădălina Sultan, Marketing Manager Julius Meinl România.

De-a lungul edițiilor, competiția a devenit un reper în industria cafelei din România, contribuind la dezvoltarea standardelor și la răspândirea culturii cafelei de calitate. Misiunea competiției este clară: să descopere și să premieze excelența în prepararea cafelei, pe măsură ce încurajează inovația în fiecare ceașcă.

Din edițiile anterioare

Încă de la lansarea din 2019, Barista Cup și-a propus să-i descopere pe cei mai talentați barista din România. Denumită până anul trecut Barista Experts, competiția a oferit specialiștilor din locațiile partenere traininguri și i-a provocat să își demonstreze abilitățile în prepararea cafelei.

În 2024, grupul Julius Meinl a marcat un nou capitol în angajamentul de a sprijini și inspira profesioniștii din domeniu: a dus competiția la nivel internațional întocmai la sediul lor istoric din Viena. Finala i-a reunit pe cei mai talentați 12 profesioniști barista participanți din întreaga lume pentru a celebra măiestria, pasiunea și inovația în prepararea cafelei.

Pe drumul perfecțiunii: trainingurile care pregătesc viitorii campioni

Barista Cup este mai mult decât o competiție; este o celebrare a artei cafelei, iar în 2025 Julius Meinl duce această experiență și mai departe.

Pentru a susține și a fi mai aproape de barista din locațiile partenere, și ediția din acest an a debutat cu sesiuni de training. Acestea s-au desfășurat în prima jumătate a anului și au fost susținute de trainerii Julius Meinl în mai multe locații din țară, din Baia Mare și Alba până în Constanța și București. Sesiunile au fost concepute pentru a oferi atât tehnici de preparare corectă a cafelei, cât și sfaturi despre prezentarea băuturilor și gestionarea fluxului de lucru în locații. Participanții au avut ocazia să învețe direct de la experți, care i-au ghidat pas cu pas în perfecționarea fiecărui detaliu.

Cine va concura în Marea Finală Barista Cup 2025

Specialiștii din locațiile partenere Julius Meinl, validați de un reprezentant al companiei, s-au înscris în competiție și și-au arătat dedicarea și pasiunea în prepararea cafelei printr-un video demonstrativ. Juriul a ales 12 finaliști, care au îndeplinit cel mai bine criteriile de selecție. În procesul de jurizare a videoclipului au fost punctate calitatea cremei cafelei, armonia și contrastul latte art-ului, dar și impresia generală creată de barista.

De Ziua Internațională a Cafelei, pe 1 octombrie, iubitorii cafelei din România vor afla cine va fi desemnat câștigătorul ediției. Cele 3 categorii ale Finalei sunt Espresso, Cappuccino și Signature Drink, iar finaliștii vor concura pentru titlul de campion folosind în prepararea băuturilor Belvedere Blend din gama The Originals Bio Fairtrade.

Acest blend special de cafea tocmai ce a fost premiat cu prestigiosul Superior Taste Award de către International Taste Institute 2025. Premiile Superior Taste Award celebrează produsele care îndeplinesc cele mai înalte standarde de excelență senzorială și sunt acordate de peste 250 de bucătari și somelieri de renume mondial în cadrul sesiunilor de blind cupping.

Fiecare ediție a Barista Cup consolidează comunitatea specialiștilor și pasionaților de cafea și transformă prepararea unei cești într-un adevărat spectacol al gustului. Este o celebrare a excelenței și creativității care au făcut din Julius Meinl un reper în lumea cafelei.

Articol susținut de Julius Meinl