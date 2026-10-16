„Cea mai bună actriță” în 2026, pe scena de la Vocea României

Actrița Cătălina Mihai va urca vineri seară pe scena emisiunii Vocea României de la ProTV.

Prestația tinerei de 29 de ani îi va surprinde pe jurații show-ului musical, scrie site-ul televiziunii.

„N-am crezut în viața mea că tu o să vii aici”, îi va spune solistul trupei Vama, Tudor Chirilă.

Horia Brenciu va ramarca o schimbare radicală în evoluția pe scenă a actriței: „În momentul în care tu ai început să cânți parcă era un copil și brusc în trei secunde te-ai transformat într-o bestie adevărată”.

În scenă va intra și soțul actriței, Alex Bogdan, care va fi chemat de Smiley pentru a pleda in favoarea sa: „Convinge-o să vină la mine în echipă, te rog frumos”.

Cine este Cătălina Mihai

Cătălina Mihai a câștigat în luna mai premiul UNITER pentru „Cea mai bună actriță” într-un rol principal pentru interpretarea din spectacolul „Club 27” de la Teatrul Metropolis.

Actrița de 29 de ani a semnat și scenariul piesei de teatru. „Aș vrea să-mi cer scuze politicienilor din țara asta pentru că v-am obișnuit că se poate și așa. Că se poate să venim cu bani de acasă, că se poate cu 0,09 buget. Cultura nu e un moft”, a spus Cătălin Mihai în seara când a câștigat premiul, conform EduPedu.

Ea a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” în 2019 , iar în anul următor și-a adjudecat Premiul Gopo pentru cea mai bună tânără speranță pentru rolul din filmul „Heidi”, în care a jucat alături de Gheorghe Visu.

Actrița originară din Hârșova este căsătorită din 2024 cu actorul Alex Bogdan, cu care are o relație de șapte ani. El semnează regia spectacolului „Club 27”.