Cea mai circulată autostradă din România va fi extinsă la trei benzi pe sens. Interes major pentru proiect

Proiectul lărgirii la 3 benzi pe sens a Autostrăzii A1 București – Pitești a fost scos la licitație pentru realizarea studiului de fezabilitate și a stârnit „un interes major”, a anunțat luni directorul Companiei de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Contractul are o valoare estimată de 25,5 milioane lei (fără TVA) și este finanțat prin fonduri europene.

Pentru contractul necesar elaborării studiului de fezabilitate, proiectanți din România, Franța, Italia, Spania, Japonia și Turcia, au depus 13 oferte:

Asocierea 3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. (lider) – WAY RESEARCH SRL (Italia – România) Asocierea ACTIV PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ S.R.L. (lider) – EMAY ULUSLARARASI MÜHENDISLIK VE MÜŞAVIRLIK A.Ş. (România – Turcia) Asocierea INCONS SRL (lider) – NET ENGINEERING S.R.L. – RPA S.R.L. (România) Asocierea INFRANOVA SOLUTII TEHNICE IN CONSTRUCTII SRL (lider) – CONFERIC SRL (România) Asocierea NV CONSTRUCT S.R.L. (lider) – EXPLAN S.R.L. (România) Asocierea PADECO COMPANY LIMITED (lider) – SMART INFRASTRUCTURE SOLUTIONS S.R.L. (Japonia – România) Asocierea QUADRANTE PROIECTARE SI CONSULTANTA SRL (lider) – SEARCH CORPORATION SRL (România) Asocierea SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE ICI (lider) – ECO GEODRUM SRL (Franța – România) PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL (România) Asocierea SPECIALIST CONSULTING SRL (lider) – SPECIALIST SMART GROUP SRL – PERFECT CONSULT EUROPE SRL (România) Asocierea TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L. (lider) – URBAN SCOPE S.R.L – ERRE.VI.A. RICERCA VIABILITA’ AMBIENTE S.R.L. (România – Italia) TPF INGINERIE SRL (România) Asocierea VENTOR GRUP CONSULTING SRL (lider) – INTECSA ENGINEERING GROUP SAU (România – Spania)

Proiectul prevede realizarea unei expertize tehnice pentru sectorul de autostradă cuprins între București și Pitești (A1) și elaborarea studiului de fezabilitate.

„Prin acest proiect urmărim creșterea etapizată a capacității de transport a A1 între București și Pitești, reducerea timpului de călătorie, îmbunătățirea condițiilor de siguranță a traficului rutier, reducerea numărului de accidente și creșterea confortului în timpul călătoriei, reducerea emisiilor poluante și a impactului negativ asupra mediului”, a spus directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

Durata contractului pentru documentație este de 15 luni, din care 14 luni pentru realizarea studiului de fezabilitate.

Astfel, într-un scenariu optimist în care un contract ar fi semnat în vara 2026, documentația din studiul de fezabilitate ar putea fi gata în 2027, după care va urma o licitație pentru execuția lucrărilor.

Având în vedere că proiectul vizează toți cei circa 120 de km din autostrada A1 București – Pitești, e de așteptat ca proiectul să fie scos la licitație pe 2 sau 3 loturi, fiecare cu termen de execuție de 12 până la 24 de luni.

Astfel, într-un scenariu accelerat, A1 de la București la Pitești ar putea să permită circulația pe trei benzi pe sens la orizontul anilor 2029-2030.

Cea mai circulată autostradă din România

Autostrada A1 București – Pitești este cea mai circulată porțiune de autostradă din România.

Conform datelor CESTRIN comunicate de CNAIR la solicitarea HotNews, între București și Pitești circulă zilnic în medie între 30.000 și 40.000 de vehicule.

Cel mai circulat sector se regăsește pe porțiunea de A1 dintre Cățeasca (DJ703B) și Bradu (DN65B), unde se află nodul rutier dintre A1 și DEx12 Craiova – Pitești, media zilnică anuală (MZA) este de peste 44.000 de vehicule, cea mai mare cifră înregistrată pe toate sectoarele de autostradă din țară.

Pe primul sector al A1, la ieșirea din Capitală din Militari și până nodul rutier de la Bolintin-Vae (DJ401A), MZA-ul este de peste 42.000 de vehicule. Pe următorul sector, până la Corbii Mari (DJ711A), MZA-ul e de aproape 40.000 de vehicule. Aceste cifre au fost măsurate chiar înainte de darea în trafic a autostrăzii de centură A0.

Spre comparație, pe Autostrada Soarelui, pe primul sector la ieșire din București MZA-ul este de 27.764 de vehicule. Pe A3, lângă Capitală, pe primul sector după intersecția cu Centura Capitalei, MZA-ul este de 24.846 de vehicule.

Sursă foto articol: Moruzx|Dreamstime.com