Ascunsă pe Strada Frumoasă, la numărul 26A, superba vilă mediteraneană cu arcade și grinzi pictate e casa arhitectului Ion V. Giurgea este una din acele clădiri care spun mult mai mult decât lasă să se vadă.

Ridicată în anii 1938–1939, locuința îmbină arcade, bolți în ogivă, coloane de piatră, grinzi de lemn pictate și o grădină cu bazin decorativ, într-o interpretare personală a arhitecturii mediteraneene.

Descoperă, pe B365.ro, o lume întreagă ascunsă în spatele celei mai frumoase case de pe Strada Frumoasă.