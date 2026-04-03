„Cea mai gravă situație în care s-a aflat NATO de la înființarea sa”. De ce e diferită noua criză a Alianței, generată de declarațiile lui Trump

Militari francezi, la un exercițiu alături de aliați NATO. FOTO: Michel Euler / AP / Profimedia

Chiar dacă Trump și europenii găsesc o cale de a rămâne împreună în NATO, spun diplomații, analiștii și oficialii citați de Reuters, alianța transatlantică, care a fost esențială pentru ordinea globală în ultimele decenii s-ar putea să nu mai fie niciodată la fel.

Declarațiile dramatice ale lui Donald Trump privind posibila retragere a SUA din NATO au împins blocul nord-atlantic în cea mai complicată situație de la înființarea sa, spun foști oficiali și experți citați de Reuters.

Președintele SUA a lansat aceste amenințări în ultimele zile, în cel puțin două intervenții diferite, exprimându-și nemulțumirea după refuzul aliaților SUA de a se implica în războiul din Orientul Mijlociu.

„Da, aș spune că (este) dincolo de orice reconsiderare”, a declarat Trump pentru The Daily Telegraph, când a fost întrebat dacă va reconsidera apartenența SUA la alianță după conflict.

„Nu ați face la fel dacă ați fi în locul meu?”, a întrebat el ulterior jurnaliștii, într-un alt interviu acordat agenției Reuters.

„Trebuie să fim capabili să ne gândim la NATO fără americani”

„Este cea mai gravă situație în care s-a aflat NATO de la înființarea sa”, a declarat pentru Reuters Max Bergmann, fost funcționar al Departamentului de Stat, care conduce în prezent Programul pentru Europa, Rusia și Eurasia în cadrul Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington.

Această realitate începe să fie conștientizată de europeni, care au mizat pe NATO ca bastion împotriva unei Rusii din ce în ce mai agresive.

În februarie, secretarul general al NATO, Mark Rutte, respinsese ideea ca Europa să se apere fără SUA, calificând-o drept „o idee prostească”. Acum, mulți oficiali și diplomați o consideră că acest lucru este o realitate.

„NATO rămâne necesară, dar trebuie să fim capabili să ne gândim la NATO fără americani”, a declarat generalul Francois Lecointre, care a ocupat funcția de șef al forțelor armate franceze între 2017 și 2021.

„Dacă ar trebui să se mai numească NATO – Organizația Tratatului Atlanticului de Nord – asta este o întrebare validă”, a adăugat acesta.

Lucrurile sunt diferite acum

NATO a mai fost pusă sub semnul întrebării, în timpul primului mandat al lui Trump, între 2017 și 2021.

Mulți oficiali europeni au crezut că președintele SUA mai poate fi totuși convins, prin diverse măsuri, precum creșterea cheltuielilor militare, cumpărarea de arme americane, dar și prin declarații apreciative.

Rutte s-a remarcat în special printr-un limbaj foarte măgulitor la adresa lui Trump, criticat de unii oficiali.

Puțini mai împărtășesc această convingere în prezent, scrie Reuters, care spune că a vorbit zeci de foști și actuali oficiali americani și europeni.

„O situație oribilă”

Legat de nemulțumirea lui Trump față de neimplicarea europenilor în deschiderea strâmtorii Ormuz, aceștia au ripostat, spunând că nu au primit solicitări din partea SUA privind resurse specifice pentru o misiune de deschidere a strâmtorii.

„Situația în care se află NATO este oribilă”, a declarat Jamie Shea, un fost înalt oficial NATO cercetător principal la think tank-ul Friends of Europe, citat de Reuters.

„Este o lovitură pentru aliați care, de când Trump s-a întors la Casa Albă, au muncit din greu pentru a demonstra că sunt dispuși și capabili să-și asume mai multă responsabilitate (pentru propria apărare)”, a spus acesta.

Ultimele comentarii ale lui Trump vin în urma altor semne proaste pentru starea alianței.

Trump a amenințat cu capturarea Groenlandei, înainte de a face un pas înapoi, iar administrația sa a făcut mișcări prietenoase către Rusia, pe care NATO o definește ca fiind principala amenințare la adresa securității.

Discuție tensionată Rubio-Kallas

Casa Albă a preferat să nu spună prea multe, în contextul informațiilor cum că Moscova ar fi furnizat Iranului date privind țintele pentru a ataca obiective americane din Orientul Mijlociu.

La o reuniune a miniștrilor de externe din G7 de săptămâna, secretarul de stat american Marco Rubio și Kaja Kallas, șefa politicii externe a Uniunii Europene, au avut un schimb de replici tensionat, potrivit unor persoane familiarizate cu problema, subliniind relația transatlantică din ce în ce mai încordată.

Kallas a întrebat când se va epuiza răbdarea SUA față de președintele rus Vladimir Putin în ceea ce privește negocierile de pace privind Ucraina, determinându-l pe Rubio să răspundă cu iritare că SUA încearcă să pună capăt războiului, oferind în același timp sprijin Ucrainei, dar că UE este binevenită să medieze dacă dorește acest lucru.

Poate Trump să retragă SUA din NATO?

Teoretic, Trump ar putea să nu aibă autoritatea de a se retrage din NATO.

Conform unei legi adoptate în 2023, un președinte al SUA nu poate părăsi alianța fără consimțământul a două treimi din Senatul SUA, un prag aproape imposibil de atins.

Dar analiștii spun că, în calitate de comandant suprem, Trump poate decide dacă armata SUA va apăra membrii NATO.

Refuzul de a face acest lucru ar putea pune în pericol alianța fără o retragere formală.

Nu toată lumea vede criza actuală ca fiind una existențială. Un diplomat francez a spus că retorica președintelui este efectul unei crize de nervi trecătoare.

Trump și-a schimbat poziția față de NATO și înainte.

În 2024, el a declarat în campania electorală că îl va încuraja pe Putin să atace statele membre NATO care nu își plătesc cheltuielile pentru apărare.

La ultimul summit anual al NATO, din iunie 2025, Trump îi lăuda cu entuziasm pe liderii europeni ca fiind oameni care „își iubesc țările”.

Vizita lui Rutte

Săptămâna viitoare, Rutte, care are o relație bună cu Trump, urmează să viziteze Washingtonul.

Analiștii spun că statele europene au motive întemeiate să mențină angajamentul SUA în NATO, în ciuda îndoielilor cu privire la faptul că Trump ar veni în apărarea lor.

Printre alte motive, armata SUA oferă o serie de capacități pe care NATO nu le poate înlocui cu ușurință, cum ar fi informațiile obținute prin sateliți.

Însă chiar dacă Trump și europenii găsesc o cale de a rămâne împreună în NATO, spun diplomații, analiștii și oficialii, alianța transatlantică care a fost esențială pentru ordinea globală în ultimele decenii s-ar putea să nu mai fie niciodată la fel.