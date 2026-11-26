Finlanda, Suedia, Norvegia, Lituania și Olanda vor achiziționa în comun peste 430 de vehicule de luptă pentru infanterie CV90 de la BAE Systems, într-o tranzacție care ar putea depăși 7,5 miliarde de euro (8,2 miliarde de dolari).

Finlanda va achiziționa 160 dintre aceste vehicule pentru 2,8 miliarde de euro, a anunțat joi ministrul finlandez al Apărării, Antti Hakkanen, în cadrul unei conferințe de presă în care a anunțat tranzacția, scrie Reuters.

Un purtător de cuvânt al BAE Systems Hagglunds – divizia suedeză a grupului britanic din domeniul apărării care produce modelul CV90 – a confirmat tranzacția și a precizat că toate cele cinci țări vor fi reprezentate la ceremonia de semnare.

Ministerul Apărării din Suedia a precizat că ceremonia urmează să aibă loc vineri, la Stockholm.

„Achiziția se va realiza sub forma unei achiziții comune de peste 430 de vehicule de luptă între Finlanda, Suedia, Norvegia, Lituania și Olanda”, a spus Hakkanen.

„Este, în prezent, cea mai mare achiziție comună de echipamente de apărare terestră din cadrul NATO”, a subliniat oficialul guvernamental finlandez.

Contractul Finlandei include o opțiune pentru până la 100 de vehicule suplimentare și piesele de schimb aferente, a precizat Ministerul Apărării, într-un comunicat.

Lecții din războiul Rusiei în Ucraina

Confruntați cu o Rusie din ce în ce mai agresivă, membrii europeni din cadrul NATO își intensifică achizițiile militare sub presiunea președintelui american Donald Trump, care dorește ca aceștia să-și asume o responsabilitate mai mare pentru propria lor apărare.

Finlanda a precizat că noile vehicule de luptă vor avea capacități anti-drone.

Comandantul forțelor terestre finlandeze, Pasi Valimaki, a afirmat că lecțiile învățate din războiul Rusiei în Ucraina au evidențiat importanța tot mai mare a protejării trupelor pe câmpul de luptă.

„Recent, am văzut cum ucrainenii folosesc vehicule de luptă ale infanteriei pentru atacuri limitate, revenind în siguranță la propriile poziții după misiuni”, a spus Valimaki, adăugând că experiența din Ucraina a fost luată în considerare la dezvoltarea modelului.

Vehiculele vor intra în serviciul armatei începând cu anul 2030 și vor înlocui treptat vehiculele de luptă pentru infanterie BMP-2 de fabricație sovietică, învechite, din dotarea Finlandei.

Cele cinci țări și Estonia au semnat o declarație de intenție în 2025 pentru achiziționarea în comun a vehiculelor CV90, însă Estonia s-a retras ulterior din această inițiativă.

Dacă prețurile comenzilor celorlalte țări vor fi stabilite în condiții similare cu cele ale Finlandei, valoarea totală a achiziției comune ar depăși 7,5 miliarde de euro.

Finlanda a afirmat anul trecut că achiziția comună ar reduce costurile și ar îmbunătăți interoperabilitatea militară.