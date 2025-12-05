Sari direct la conținut
Cea mai mare baterie energetică din România. Dublează capacitatea țării

Baterii de stocare a energiei. Foto: Kittipong Jirasukhanont | Dreamstime.com

Nova Power&Gas, din grupul E-INFRA al antreprenorilor clujeni Teofil Mureșan, Simion Mureșan și Marian Pantazescu, au ceea ce va reprezenta cea mai mare instalație de stocare de energie electrică din România, de natură să dubleze capacitatea totală locală de stocare.

În vară, compania a confirmat informația prezentată anterior în premieră de Profit.ro, potrivit căreia demarează lucrările de construire a ceea ce va reprezenta cea mai mare instalație de stocare de energie electrică din România, de natură să dubleze capacitatea totală locală de stocare.

