Cea mai mare companie auto chineză promite investiții de „ordinul sutelor de milioane de dolari” în România. Anunțul făcut la București de vicepreședinta companiei BYD

În acest weekend se află la București Stella Li, una din cele mai marcante figuri din industria auto chineză, inclusă, în acest an, de revista TIME în lista celor mai influente 100 de persoane din lume în domeniul AI. Este vicepreședinta BYD, cel mai mare producător auto chinez, și a venit să facă un anunț important. Însă, dincolo de ceea ce va face compania în România, e important și ceea ce nu va face.

BYD este marca auto chineză cu cele mai mari vânzări în Europa. Mașinile sale se găsesc de acum un an și jumătate în România, unde compania are 38 de puncte de retail.

Mașini electrice încărcate de la 10% la 70% în cinci minute

Stella Li a anunțat planurile de a aduce în România tehnologia Flash Charging care a fost prezentată în martie 2025 și permite încărcare ultrarapidă a automobilelor electrice.

„BYD a venit în România și vom investi bani proprii, de ordinul sutelor de milioane de dolari, pentru a ajuta țara să dezvolte această infrastructură de încărcare”, spune vicepreședinta. Rugată să ofere detalii în plus, ea nu a dorit să dea o sumă exactă și nici interval precis de timp.

Stella Li, vicepresdinte executiv BYD. Foto: Vlad Barza

Costul total al unei stații este de 400.000 – 500.000 de dolari, iar obiectivul este ca ele să fie instalate mai întâi pe autostrăzi și în alte locuri cu trafic intens, mai spune ea.

Li a explicat faptul că unele automobile electrice se pot încărca în 5 minute de la 10%, la 70% și în 9 minute bateria poate să fie încărcată până la 97%, de la 10%. „Această tehnologie poate face încărcarea aproape la fel de rapidă precum o alimentare cu combustibil”, susține Stella Li.

„Vom investi în încărcarea ultrarapidă și în România. După ce oamenii vor ajunge la aceste stații și vor testa tehnologia, vor vedea că este reală și că funcționează. Am început deja să introducem tehnologia de încărcare ultrarapidă în Norvegia și Elveția, inclusiv pentru a o testa la temperaturi scăzute”, a adăugat Stella Li.

Trebuie spus că vitezele spectaculoase de încărcare nu pot fi atinse însă de toate mașinile electrice. Chiar dacă sunt conectate la o stație Flash Charging, majoritatea modelelor existente pe piață se vor încărca mult mai încet, fiind limitate de capacitățile propriilor baterii. BYD a introdus tehnologia și pe unele modele accesibile din China, dar în Europa aceasta este disponibilă deocamdată pe automobile premium.

Ce nu va face compania chineză în România

Stella Li, vicepreședinta executivă BYD, a spus că producția de serie la uzina de la Szeged, din Ungaria, va începe în noiembrie. Capacitatea uzinei este de 150.000 de mașini/an și ar putea ajunge la 300.000 de mașini. Două modele urmează a fi construite acolo: Dolphin Surf și Atto 2.

„În prezent analizăm încă două posibile amplasamente pentru uzine în Europa, iar lista scurtă vizează zona de vest a continentului”, a spus ea, întrebată dacă și România se află în vizor pentru o nouă unitate de producție.

„Atunci când alegem o țară pentru o investiție, luăm în calcul în primul rând dimensiunea pieței și apoi costul electricității. Acestea sunt criteriile importante pe care ne concentrăm”, a spus vicepreședinta BYD, întrebată ce condiții ar trebui să îndeplinească o țară europeană, pentru a fi în lista scurtă.

Oficialul BYD a spus că se va întâlni cu partenerii locali și cu autoritățile, însă nu a dorit să dea nume de oficiali.

Stella Li declara la salonul auto de la Paris, într-un interviu pentru francezii de la BFM Business, că ar vrea ca BYD să ajungă să aibă trei uzine în Europa, iar Franța se află pe lista scurtă și datorită prețului competitiv al energiei. Și Spania a fost menționată de oficiali ai companiei printre țările unde o astfel de fabrică ar putea fi construită.

BYD, peste Ford la vânzări în Europa

Marca BYD s-a lansat oficial în România în primăvara lui 2025 și în prezent are peste zece modele în gamă, cu prețuri de la 20.000 de euro, până la 50.000 de euro.

Luna trecută, în România, BYD a fost pe locul patru în clasamentul înmatriculărilor de mașini noi, cu 700 de unități, iar la nouă luni totalul a trecut de 4.100 de mașini, arată datele APIA. BYD este lideră la categoria plug-in hybrid (60% dintre mașinile vândute în țară sunt de acest tip). Anul trecut compania vânduse 900 de mașini.

În Europa, la nouă luni, înmatriculările BYD au trecut de 283.000 de mașini, cota de piață fiind de 2,7%, peste mărci precum Ford, Tesla sau Nissan, arată datele asociației industriei auto europene. Aceste date cuprind țările UE, Marea Britanie, Norvegia și Elveția. Cea mai mare piață pentru BYD este Marea Britanie.

Înmatriculările în Europa s-au dublat față de 2025, an în care compania avea mult mai puține modele lansate și era prezentă în mai puține țări. Norvegia a fost prima țară europeană în care chinezii au deschis showroom, în vara lui 2021, iar un an mai târziu au urmat țări precum Olanda și Germania. Un alt „val” consistent de lansări a fost în 2023 (Regatul Unit, Franța, Spania și Italia).

BYD a produs anul trecut 4,54 milioane de mașini, iar în 2026 marea schimbare ține de creșterea exporturilor. Dacă în 2025 au fost exportate 22% dintre mașini, ponderea a ajuns la 43% în primele nouă luni din 2026.