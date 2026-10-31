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Actualitate

Cea mai mare companie auto chineză promite investiții de „ordinul sutelor de milioane de dolari” în România. Anunțul făcut la București de vicepreședinta companiei BYD

Vlad Barză
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În acest weekend se află la București Stella Li, una din cele mai marcante figuri din industria auto chineză, inclusă, în acest an, de revista TIME în lista celor mai influente 100 de persoane din lume în domeniul AI. Este vicepreședinta BYD, cel mai mare producător auto chinez, și a venit să facă un anunț important. Însă, dincolo de ceea ce va face compania în România, e important și ceea ce nu va face. 

  • Al doilea om ca importanță în compania BYD, Stella Li, a vorbit vineri la București despre planurile pentru România.
  • În 2025, BYD a fost compania chineza cu cea mai mare producție auto: 4,5 milioane de unități pe an.
  • Stella Li are funcții de conducere la BYD din 1996, iar din 2025 conduce strategia de extindere a mărcii în Europa, Africa și Orientul Mijlociu.
  • La o oră distanță de granița României, la Szeged, compania BYD a construit o fabrică de mașini electrice, care urmează să înceapă în curând producția la volume mari.