Cea mai mare companie de software din Europa vede o scădere a numărului de programatori de care are nevoie, spune directorul său financiar: „Voi fi dur”

Dominik Asam, directorul financiar al SAP, în timpul unei discuții cu public ce a avut loc în cadrul conferinței Digital Life Design (DLD) în luna ianuarie la Munchen, FOTO: Matthias Balk / DPA / Profimedia Images

Dominik Asam, directorul financiar (CFO) al SAP, cea mai mare companie de software din Europa, afirmă că automatizarea adusă de noile instrumente de inteligență artificială (AI) reduce numărul necesar de angajați, inclusiv programatori, relatează Business Insider.

Asam a fost întrebat într-un interviu acordat BI dacă SAP își propune să producă mai mult și un cod mai bun cu același număr de ingineri software.

„Există pur și simplu mai multă automatizare”, a răspuns el, adăugând că „anumite sarcini sunt automatizate și, pentru același volum de producție, ne putem permite să avem mai puțini oameni”.

Asam a precizat că acest lucru face deja parte din cel mai recent plan pe cinci ani al SAP și că este una dintre modalitățile prin care compania speră să-și crească productivitatea și să-și ridice marjele de profit.

Producătorul german de soluții software a devenit în luna martie a acestui an cea mai valoroasă companie din Europa, depășind compania farmaceutică daneză Novo Nordisk, producătorul medicamentelor Wegovy și Ozempic. SAP a pierdut însă ulterior acest titlu în fața companiei tehnologice olandeze ASML, dar rămâne cea mai valoroasă companie de software din Europa.

„Voi fi dur. Și spun asta și în interiorul companiei. Pentru SAP și pentru orice altă firmă de software, inteligența artificială este un catalizator major. Poate fi fie un mare avantaj, fie o catastrofă”, a avertizat Asam. „Va fi un avantaj dacă o faci bine, dacă ești capabil să o implementezi și să o faci mai repede decât ceilalți. Dacă rămâi în urmă, vei avea cu siguranță o problemă. Noi lucrăm zi și noapte ca să nu rămânem în urmă”, a subliniat el.

Directorul financiar al SAP spune de asemenea că instrumentele AI fac unii angajați mai eficienți

În interiorul SAP, compania folosește inteligența artificială pentru a eficientiza multe operațiuni, inclusiv activități tehnice de nivel înalt.

„În marile noastre operațiuni de back office avem, la propriu, mii de oameni. Și acolo este vorba de a-i face într-adevăr mai productivi prin automatizarea sarcinilor lor”, a declarat directorul financiar pentru BI. „Back office” se referă la angajații care se ocupă de procese interne, suport și operațiuni administrative, care nu au contact direct cu clienții.

Asam a mai spus că „armata” de ingineri software ai SAP adoptă, de asemenea, instrumentele de programare bazate pe AI, ceea ce ar putea ajuta compania să contracareze temerile că AI va perturba sectorul software.

„Uneori sunt uimit când aud de la unii investitori că toți clienții își vor scrie singuri propriul software”, a spus Asam. „Noi facem același lucru. Așa că întrebarea este acum: cine are avantajul relativ mai mare?”.

„Va fi oare un departament software nu foarte competent al unui conglomerat industrial care folosește instrumente AI? Sau va fi SAP, care derulează un program de transformare extrem de sistematic și aduce peste 30.000 de dezvoltatori pe aceste noi instrumente de programare AI?”, a mai spus el.