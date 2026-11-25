Suma cea mai mare plătită în sistemul public de pensii pe baza principiului contributivității ajunge la 120.000 de lei lunar, a anunțat miercuri Vasilica-Valentina Robu, președinta Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), la Congresul Național de Îmbătrânire Activă.

În România sunt 4.674.614 de pensionari beneficiari ai sistemului public, potrivit evidențelor CNPP. Pensia medie este de 2.785 de lei, conform ultimelor date ale instituției.

Peste jumătate dintre pensionari, respectiv 2.782.128, primesc o pensie de până la 3.000 de lei.

Un fost bancher din mediul privat este cel care câștigă cea mai mare pensie din România. El a contribuit a contribuit o perioadă îndelungată și cu sume foarte mari la sistemul de pensii, au declarat surse din domeniu pentru HotNews.

„Cea mai mare pensie în sistemul public este o pensie de contributivitate: 120.000 de lei. Este în funcție de contribuție. Persoana respectivă a contribuit foarte mult în sistemul de pensii”, a declarat Vasilica-Valentina Robu.

Care este cea mai mare pensie de serviciu

Prin comparație, cea mai mare pensie de serviciu aflată în plată este de aproximativ 67.000 de lei pe lună și aparține unui fost magistrat, potrivit declarațiilor publice anterioare ale șefei CNPP.

Astfel, cea mai mare pensie contributivă este cu aproximativ 53.000 de lei mai mare decât cea mai ridicată pensie de serviciu.

Cum se calculează pensiile contributive și cele de serviciu

În sistemul public de pensii, drepturile sunt stabilite pe baza principiului contributivității, cuantumul pensiei fiind determinat în funcție de contribuțiile achitate de asigurat pe parcursul activității profesionale și de punctajul acumulat.

În cazul pensiilor de serviciu, calculul este diferit. Acestea pot avea două componente: una contributivă, stabilită în funcție de contribuțiile plătite în sistemul public, și o componentă necontributivă, suportată de la bugetul de stat.

Diferența dintre cele două componente a fost și în centrul unei dispute juridice, care a ajuns la Curtea Constituțională, privind impozitarea pensiilor mari.

În decembrie 2024, Curtea Constituțională a declarat neconstituțională formula de impozitare progresivă a pensiilor, unul dintre motivele invocate fiind lipsa unor criterii suficient de clare pentru delimitarea părții contributive de cea necontributivă.

Pensiile vor fi majorate de la 1 ianuarie

În România erau înregistrați 4.674.614 de pensionari beneficiari ai sistemului public, la finalul lunii septembrie 2026, potrivit celor mai recente date centralizate de Casa Națională de Pensii Publice. Pensia medie este de 2.785 de lei.

Potrivit datelor CNPP, 2.782.128 de persoane primesc o pensie de până la 3.000 de lei.

Pensiile din România vor fi majorate în 2027, a precizat președinta Casei Naționale de Pensii Publice, însă nu a fost stabilit încă procentul de creștere. „Pensiile pentru anul viitor cu siguranță vor fi mărite. Așteptăm să aflăm procentul. De la 1 ianuarie veți beneficia de o creștere”, a afirmat Robu.

Procentul efectiv al majorării urmează să fie comunicat după finalizarea calculelor bugetare și adoptarea actelor normative necesare.