VIDEO Cea mai mare surpriză a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. Dezastru pentru americanul Ilia Malinin

Sportivul american Ilia Malinin cade în timpul programului de patinaj artistic masculin la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, de la Milano, Italia, pe 13 februarie 2026. FOTO: Claudio Furlan / AP / Profimedia

Sportivul american Ilia Malinin a terminat doar pe locul 8 vineri seară, ratând dramatic podiumul la patinaj artistic, la Jocurile Olimpice care se desfășoară la Milano-Cortina.

Considerat marele favorit, patinatorul a ratat inexplicabil la programul liber, iar Mikhail Shaidorov, din Kazahstan, și-a adjudecat medalia de aur, scriu Eurosport și Reuters.

Yuma Kagiyama din Japonia a câștigat medalia de argint, iar compatriotul său Shun Sato a obținut medalia de bronz, într-o seară în care mulți patinatori de top au avut dificultăți în executarea săriturilor.

Ilia Malinin (21 de ani), marea vedetă a Jocurilor Olimpice datorită spectacolului aerian din timpul exercițiilor la patinaj artistic, a căzut de două ori pe gheață vineri seară. Mai mult, lui Ilia nu i-a reușit o săritură importantă și a fost notat doar cu 264,49 de puncte.

Kazahul Mikhail Shaidorov a obținut 291,58 de puncte. Yuma Kagiyama a obținut argintul, cu 280,06 puncte, iar Shun Sato a fost notat cu 274,90 de puncte.

„Am dat-o în bară”, a declarat Malinin pentru NBC, după ce a terminat pe șocantul loc opt.

„Sincer, asta a fost primul lucru care mi-a venit în minte. Nu se poate să se fi întâmplat asta. M-am pregătit toată sezonul și eram atât de încrezător în programul meu, atât de încrezător în tot. Nu am cuvinte”, a adăugat sportivul american.

Rezultatul obținut vineri de Ilia Malinin pune astfel capăt unei serii de peste doi ani de invincibilitate, care a cuprins 14 competiţii, inclusiv ultimele două campionate mondiale pe care americanul le-a câştigat cu uşurinţă, notează AFP.

