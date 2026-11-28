Profitabilitatea industriei auto continuă să se diminueze pe măsură ce costurile de dezvoltare a noilor tehnologii cresc și apasă pe bugetele companiilor, în timp ce presiunea concurenței ridicate nu permite ajustarea prețurilor la nivelul cheltuielilor.

Marja medie de profit operațional a industriei auto globale a coborât în premieră sub pragul de 4%, fiind mai mică cu 10% față de anul precedent, în primele trei trimestre ale anului, relevă analiza Profit.ro pe cele mai mari 21 de companii auto.

Marja medie de 3,6% ascunde scăderi pentru 14 din cei 21 de producători față de anul 2025, în timp ce numai 9 grupuri auto au avut rezultate peste media înregistrată.

Pe de altă parte, valoarea EBIT totală a companiilor incluse în analiză arată o scădere cu 11% față de valoarea din anul anterior, ajungând la 60,4 miliarde de euro, în condițiile în care veniturile acestor companii au scăzut cu numai 1,9%.

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