Cea mai rece zi de început de octombrie din ultimii 12 ani. Unde au fost temperaturi cu 13 grade Celsius sub media perioadei

Temperaturile maxime au fost, joi, la prânz, în unele locuri și cu 15 grade mai mici decât în mod normal, iar începutul lui octombrie a fost cel mai rece din ultimii 12 ani, din cauza valului de frig. În primele zile din octombrie 2013 a nins la Brașov și în alte zone, iar în 5 octombrie a dat înghețul aproape în toată țara.

Joi a fost cea mai răcoroasă zi de început de octombrie din ultimii 12 ani, fiindcă mai ales în Oltenia și părți din Muntenia, maximele au fost de 7 – 8 grade Celsius, în loc de 20-21 C, cum ar fi fost normal.

Maximele pe 2 octombrie 2025 (sursa ANM)

Hărțile ANM arată că pe 2 octombrie 2025 maximele au fost de numai 6,6 C la Dedulești, 6,9 C la Craiova și 7,1 C la Slatina. Doar 7,5 C au fost la Calafat, pol al căldurii pe timp de vară, iar la București au fost 9,1 C.

Vremea va fi în continuare deosebit de rece, va ploua mult în câteva zone din țară, iar la munte a nins. Stratul de zăpadă era vineri dimineață de 20 cm la Omu și 19 cm la Bâlea Lac, dar s-a depus strat și la sub 1.400 m alt, arată datele ANM.

Vineri dimineață, cel mai rece din țară a fost la stația meteo din munții Ceahlău, -6,9 C, iar cel mai cald a fost la Mangalia (minimă de 11,6 C).

Primele zile ale lui octombrie în 2013 au adus vreme extrem de rece, a nins și la altitudini mici, au fost și la câmpie temperaturi maxime de 6-7 grade Celsius, iar pe datele de 4 și 5 a venit un val de aer rece care a adus temperaturi de -3,5 C la București, -8,8 C la Miercurea Ciuc și -9,9 C la Ceahlău-Toaca. La stația meteo de la vârful Omu a fost atât de frig, încât maxima zile de 3 octombrie 2013 a fost de -11 C.

Pe 1 octombrie 2013, la ora 13.00 erau 0 grade la Brașov și 1 grad la Întorsura Buzăului. Pe vârfurile montane temperaturile erau și de -5 grade, în timp ce la Mangalia era cel mai cald din țară 16 grade. La București erau 7 grade.