Cea mai scumpă autostradă din România va fi construită lângă Iași. Va avea tuneluri cu trei benzi pe sens

Tronsonul din Autostrada „Unirii” A8 care va ocoli Iașiul pe la Nord va costa mai bine de 43 de milioane de euro per kilometru. Va deveni astfel cea mai scumpă autostradă în construcție din România, mai scumpă și decât cele mai dificile loturi montane de pe A8.

Compania Națională de Investiții Rutiere a atribuit, vineri, contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 3, în lungime de 17,7 kilometri, al Autostrăzii A8 Târgu Neamț (Moțca)-Iași-Ungheni. Proiectul este finanțat prin Programul SAFE, programul european de finanțare pentru investiții cu scop strategic și militar.

Constructorul spaniol FCC Construcction a fost desemnat câștigătorul contractului pe tronsonul 3 Lețcani (DN28)-DN 24 (Iași), cu o ofertă depusă la licitație de 3,93 miliarde lei, fără TVA, adică aproximativ 770 de milioane de euro.

Împărțit la numărul de kilometri al tronsonului, iese un cost mediu de 43,5 milioane de euro pe kilometru – cel mai mare cost per kilometru de autostradă plătit până acum pe o autostradă din România.

,,Am atribuit contractul pentru acest tronson al Autostrăzii Unirii unui constructor din Spania cu experiență solidă în mari lucrări de infrastructură. Autostrada A8 este un proiect cu o valoare strategică și europeană și ne dorim semnarea contractului în cel mai scurt timp posibil”, a declarat directorul general al Companiei Naționale de Investiții Rutiere, Gabriel Budescu.

Autostrada Targu Neamt (Motca)-Iasi-Ungheni HARTA tronsoane 1-5 / Sursă: CNIR

De ce costă atât de mult un tronson de sub 18 kilometri

Într-un interviu pentru HotNews de la finalul anului trecut, Gabriel Budescu explica valoarea foarte mare a tronsonului prin prisma lucrărilor necesare ca autostrada să străbată relieful deluros din nord-vestul Iașiului.

Tronsonul, deși are doar 17,7 km lungime, va avea de-a lungul său nu mai puțin de 6 tuneluri și 18 poduri, precum și două noduri rutiere.

„Aici vom avea tuneluri și cu trei benzi, cu bandă pentru vehicule grele, ceea ce duce la costuri mai mari. Vor fi cele mai late tuneluri de autostrăzi din România. Costurile pentru o autostradă acum sunt destul de mari, prețurile au tot crescut în ultimii ani”, spunea Budescu.

A8 Lețcani – Iași Nord – mai mult de jumătate din lot, pe viaducte și prin tuneluri

Durata contractului este de 46 de luni, din care 10 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție.

Pe traseul celor 17,7 kilometri de autostradă, mai bine de jumătate din distanță va fi reprezentată de poduri, viaducte și tuneluri:

18 poduri și pasaje. Lungimea totală a podurilor și pasajelor va fi de 6,74 km

6 tunele și un centru de monitorizare tunel. Tunelele vor fi toate cu câte trei benzi pe sens și vor însuma o lungime totală de 1,57 km.

2 noduri (nod rutier la intersecția cu DJ 282 și nod rutier intersecție cu DN 24).

Stadiul tuturor tronsoanelor de pe Autostrada „Unirii” A8

Autostrada A8 este planificată să aibă în total circa 300 de kilometri și a fost împărțită în 13 tronsoane, în diferite stadii de implementare și gestionate de două companii diferite ale statului.