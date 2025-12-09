Cea mai spectaculoasă lansare a anului: Hisense aduce în România cel mai mare televizor RGB MiniLED din lume

Modelul de 116 inch, o premieră globală în producția de masă, redefinește experiența vizuală prin tehnologia autentică RGB MiniLED.

Există momente în tehnologie în care nu mai vorbim doar despre evoluție, ci despre inovație. Exact asta reprezintă noul televizor Hisense UX RGB MiniLED de 116 inch, un model care reușește să rescrie standardele industriei.

Nu este doar cel mai mare televizor RGB MiniLED din lume. Este primul televizor realizat în producție de masă cu o tehnologie de iluminare locală RGB complet nouă, diferită de tot ce exista până acum pe piață.

Ce înseamnă RGB MiniLED și de ce este atât de important?

Televizoarele obișnuite (chiar și cele performante) folosesc LED-uri albe sau monocrome pentru iluminarea ecranului. Asta face ca imaginea să depindă de filtrele de culoare, ceea ce duce în principal la culori mai puțin precise și la un contrast redus în scenele întunecate. În schimb, Hisense RGB MiniLED aduce o abordare complet diferită. În primul rând, utilizează LED-uri Mini individuale în trei culori: roșu, verde și albastru, fiecare controlat independent. De asemenea, dispune de mii de zone de iluminare locală, ceea ce permite un control precis al luminii pentru fiecare scenă, reușind să redea o acoperire cromatică de până la 95% BT.2020, un nivel pe care puține tehnologii îl ating.

Cu alte cuvinte, televizorul nu doar luminează imaginea, creează culoarea în forma ei pură, direct din sursa de lumină.

Rezultatul este o claritate cinematografică, nuanțe profunde și o luminozitate care poate ajunge la 8.000 de niți. Imaginile strălucesc, detaliile se conturează impecabil, iar orice scenă (de la un film SF până la un meci de fotbal) capătă o intensitate aproape palpabilă.

Hi-View AI Engine RGB, controlul ce ajustează fiecare pixel

Pentru ca o astfel de tehnologie să funcționeze impecabil, era nevoie de un procesor dedicat. Hisense a creat Hi-View AI Engine RGB, un sistem inteligent care analizează și ajustează în timp real luminozitatea fiecărei zone, nuanțele fiecărei culori, contrastul și eventualele efecte de halo.

Funcțiile AI Color Dimming și AI Halo Control lucrează împreună pentru ca fiecare cadru să fie echilibrat și natural. Imaginea se ajustează automat în funcție de conținut, fie că vorbim despre fețele actorilor, detalii din zonele întunecate din fundal sau luminile intense de pe un stadion.

În locul unei simple îmbunătățiri de luminozitate, avem o coregrafie completă între lumină și culoare, un mod radical nou de a face local dimming.

Tehnologie premiată și recunoscută internațional

Nu este surprinzător că televizorul UX a câștigat Display Technology Innovation Gold Award, unul dintre cele mai respectate premii din domeniu. De altfel, modelul a început deja să primească recunoaștere în întreaga lume, fiind considerat un reper pentru următoarea generație de televizoare. Hisense nu doar lansează un produs nou, încearcă să seteze un nou standard.

RGB MiniLED versus OLED

OLED rămâne un punct de referință în tehnologia TV, dar are limitările sale: sensibilitate la burn-in, luminozitate mai redusă în camere luminoase și o posibilă degradare în timp.

Astfel, RGB MiniLED vine cu avantaje clare, printre care luminozitate mult mai mare, ideală pentru camerele cu lumină naturală, culori mai intense, fără risc de burn-in, o durată de viață crescută cu 66%, emisii reduse de lumină albastră și posibilitatea de a construi ecrane foarte mari.

Toate acestea îl transformă într-o alegere excelentă pentru orice tip de locuință, nu doar pentru camere întunecate dedicate vizionărilor de film.

Televizorul poate fi văzut doar într-un singur loc din România

Pentru moment, modelul Hisense UX RGB MiniLED de 116 inch poate fi văzut, în România, doar la Altex București Nord (Voluntari), singurul loc în care publicul poate descoperi această inovație globală. Dacă ești curios să vezi până unde poate ajunge tehnologia afișajelor, experiența pe care o vei avea merită drumul.

Un simbol al inovației

Televizorul UX RGB MiniLED este declarația unei direcții noi în industrie. Cu această lansare Hisense devine originea tehnologiei RGB MiniLED.

