Cea mai tânără primăriță aleasă vreodată în Japonia a stârnit polemici după ce și-a acordat concediu de maternitate

Primărița unui mic oraș din Japonia a devenit luni prima primăriță aflată în funcție din istoria țării care a intrat în concediu de maternitate, o decizie care a stârnit unele critici pe plan intern și a atras atenția presei internaționale, relatează Reuters.

Shoko Kawata, primărița orașului Yawata, a declarat că își dorea să aibă copii încă din momentul în care a devenit în 2023 cea mai tânără femeie aleasă ca edil în Japonia, la vârsta de 33 de ani.

Ea a explicat că, deși angajații Primăriei Yawata beneficiază de 16 săptămâni garantate de concediu de maternitate, pentru funcția de primăriță nu exista un astfel de protocol, astfel că a fost nevoită să creeze ea unul.

„Am fost foarte surprinsă când am aflat că sunt prima primăriță care intră în concediu de maternitate. Acest lucru m-a făcut să realizez că până acum pur și simplu nu au existat multe femei tinere sau, în general, multe femei care să devină primărițe”, a declarat Kawata pentru Reuters, la Primăria din Yawata, un oraș din vestul Japoniei cu o populație de aproximativ 69.000 de locuitori.

Una dintre ultimele sale îndatoriri publice înainte de a intra în concediul de maternitate a avut loc vineri, când a participat la o procesiune stradală organizată înaintea festivalului Taiko din Yawata. Însă, în loc să călătorească deasupra altarul mobil șintoist, așa cum cere tradiția, Kawata a mers pe jos în urma acestuia, din cauza sarcinii avansate.

Cât durează concediul de maternitate în Japonia

Reuters notează că, deși Sanae Takaichi a devenit anul trecut prima femeie aleasă pentru funcția de prim-ministru al Japoniei, decalajul major dintre femei și bărbați este deosebit de evident în politica japoneză, dominată de bărbați. Japonia s-a clasat pe locul 118 din 148 de țări în cel mai recent raport privind diferențele de gen al Forumului Economic Mondial și pe locul 125 la capitolul reprezentare și putere politică.

Kawata afirmă că mai există un spațiu considerabil pentru reforme, mai ales dacă această țară aflată în proces de îmbătrânire dorește să îmbunătățească una dintre cele mai scăzute rate ale natalității din lume.

Femeile din Japonia au dreptul legal la aproximativ 14 săptămâni de concediu de maternitate și, de regulă, primesc aproximativ două treimi din salariu, precum și o primă acordată la naștere. Trebuie spus însă că unele angajate din sectorul public beneficiază de condiții mai avantajoase.

„Se vorbește despre egalitatea de gen și despre reforma modului de lucru, însă trebuie să construim o societate în care oamenii, indiferent de profesie, inclusiv cei aflați în funcții de conducere, să nu ezite să aibă copii. În caz contrar, cred că declinul continuu al populației cauzat de scăderea natalității și deteriorarea economică ce rezultă de aici sunt inevitabile”, a spus ea.

Primărița spune că decizia sa a fost criticată în mediul online

Kawata a declarat că majoritatea locuitorilor din Yawata i-au susținut decizia și că și colegii au încurajat-o să își ia concediul de maternitate, însă s-a declarat dezamăgită de unele critici apărute pe internet odată cu ampla mediatizare a cazului său. Nașterea copilului este așteptată în luna septembrie.

„Oameni care nu auziseră niciodată de mine până acum au aflat despre mine doar din relatările care s-au concentrat pe concediul meu de maternitate. Unii m-au criticat online, sugerând că nu îmi fac treaba și că sunt în funcție doar pentru a beneficia de concediu de maternitate. A fost dezamăgitor”, afirmă ea.

Cei mai mulți locuitori din Yawata intervievați de Reuters au declarat că susțin decizia lui Kawata. Totuși, unii, inclusiv Chie Fujita, au contestat faptul că primărița își va primi salariul integral pe durata concediului.

„Sunt femeie și am născut și eu, așa că cred că, din perspectiva drepturilor femeilor, ar trebui să poată să își ia concediu atunci când naște. Totuși, în ceea ce privește salariul, nu sunt de acord ca ea să primească 100% din acesta în timp ce se află în concediu”, afirmă Fujita, locuitoare a orașului și casnică.