Cea mai valoroasă companie europeană de inteligență artificială lansează noi modele avansate de AI, în încercarea de a ține pasul cu OpenAI și Google

Compania franceză Mistral a lansat o nouă suită de modele AI de limbaj, cele mai avansate de până acum, în încercarea de a ține pasul cu OpenAI, Google și Anthropic. Compania este evaluată la 14 miliarde de dolari.

Compania spune că sistemul denumit Mistral Large 3, este unul dintre cele mai bune modele multimodale și multilingvistice din lume, putând fi folosit în majoritatea limbilor europene, precum și în unele limbi asiatice, scrie CNBC.

Mistral și-a promovat în ultimul an modelele și chatbotul ca fiind alternative mai eficiente și mai deschise la platformele americane ChatGPT, Gemini și Claude.

Compania a anunțat și un model de mici dimensiuni, despre care spune că poate fi folosit în robotică, sănătate și drone. Mistral spune că aceste modele deschise mai mici sunt mai rapide, pot fi utilizate și offline și oferă user-ilor control asupra datelor, din moment ce nu trebuie să treacă prin platforma online a Mistral.

Lansarea vine pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de faptul că Europa rămâne în urmă față de SUA și China în dezvoltarea AI. Cercetări publicate luna trecută au arătat că dezvoltatori chinezi precum DeepSeek și Alibaba și-au depășit rivalii americani pe piața globală a modelelor deschise de AI, scrie Financial Times.

Mistral AI a fost fondată în primăvara lui 2023 de foști cercetători de la DeepMind și de la Meta. La un an de la înființare, primea un miliard de euro într-o rundă de finanțare care a făcut senzație la acel moment.

Acum, Mistral este evaluată la 14 miliarde dolari, după ce în septembrie, ASML, un gigant tech olandez care produce utilaje pentru fabricarea celor mai avansate procesoare, a preluat 11% din acțiuni și a investit 1,3 miliarde euro.

