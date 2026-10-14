Cea mai veche epavă din lume, de aproape 5.000 de ani, a fost descoperită în largul coastelor Turciei

Arheologii estimează că epava are o vechime cuprinsă între 4.400 și 4.700 de ani, datând din Epoca Bronzului timpuriu, aproximativ din perioada în care era construită Marea Piramidă din Egipt, relatează BBC.

Structura din lemn a navei nu s-a păstrat, dar vasele ceramice de depozitare pe care le transporta zăceau pe fundul mării și, în mod remarcabil, unele conțin încă urme ale conținutului lor.

Arheologii care au descoperit epava navei spun că aceasta avea o lungime de aproximativ 10 metri și era o navă comercială care transporta mărfuri pe Marea Mediterană.

„Epava este o capsulă a timpului aflată pe fundul mării”, a declarat profesorul Hakan Öniz, de la Universitatea Akdeniz din Turcia, care a condus expediția Asociației de Arheologie Mediteraneană.

Epava se află în apropierea țărmului insulei Kekova, din Antalya. Obiectele arheologice sunt împrăștiate pe o pantă subacvatică, la doar 30 de metri sub suprafața apei.

Au fost descoperite trei ancore mari din piatră, precum și peste 30 de vase ceramice de depozitare, numite amfore.

Întrucât nicio parte a structurii din lemn nu s-a păstrat, specialiștii nu au putut utiliza datarea cu radiocarbon, o metodă care permite stabilirea vechimii materialelor organice.

În schimb, arheologii au analizat forma amforelor descoperite. Stilurile ceramice s-au modificat de-a lungul timpului, iar anumite caracteristici pot fi asociate unor perioade istorice specifice.

„Comparând tehnicile de decorare, putem afirma cu certitudine că epava datează din Epoca Bronzului timpuriu. Suntem 100% siguri de acest lucru”, a declarat Hakan Öniz.

Echipa de cercetători încearcă acum să stabilească exact ce produse erau transportate.

„Ar putea fi ulei de măsline, vin sau rășini provenite din copaci”, a declarat dr. Karin Sowada, arheolog la Universitatea Macquarie din Australia.