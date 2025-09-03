Cehia se va înarma cu 44 de tancuri Leopard 2A8, proiectate să fie cele mai moderne din Europa

Guvernul ceh a aprobat miercuri planurile armatei de a cumpăra tancuri Leopard 2A8 din Germania, ca parte a eforturilor de modernizare, a anunțat ministra Apărării Jana Cernochová, citată de Reuters.

Ea a precizat că Republica Cehă va încheia un acord-cadru cu Ministerul Apărării de la Berlin pentru aceste achiziții și că o comandă fermă ar putea fi trimisă în următoarele săptămâni.

În prima fază, țara va achiziționa 44 de tancuri pentru 34,2 miliarde de coroane (1,39 miliarde de euro), care urmează să fie livrate între 2028 și 2031, cu opțiunea de a cumpăra încă 14.

De asemenea, sunt în curs discuții pentru achiziția a până la 19 versiuni specializate ale Leopard 2A8, printr-un contract separat, astfel încât forțele armate cehe să ajungă la un total de 77 tancuri 2A8.

„Tancurile sunt o parte esențială a unei brigăzi grele”, a declarat Cernochová după ședința de guvern, adăugând că țara își respectă angajamentele față de NATO prin aceste achiziții.

Predecesorul tancului Leopard 2A8 este considerat unul dintre cele mai bune din lume

Noile variante ale tancurilor Leopard 2 sunt proiectate de compania germană Krauss-Maffei Wegmann, modelul 2A8 urmând să intre în anii următori în serviciul forțelor armate germane.

Predecesorul său, varianta 2A7 este considerat pe scară largă unul dintre cele mai avansate tancuri principale de luptă (MBT) din lume. Acesta dispune de blindaj compozit, cu elemente modulare suplimentare, care asigură o protecție ridicată împotriva diferitelor tipuri de amenințări, inclusiv proiectile perforante cu energie cinetică și muniție explozivă reactivă.

Tancul este echipat cu un tun de 120 mm, capabil să tragă o gamă variată de tipuri de muniție, inclusiv proiectile perforante stabilizate cu aripioare (APFSDS) și proiectile explozive antitanc (HEAT). Modelul 2A8 va fi o variantă modernizată a acestuia pentru a integra din evoluțiile observate pe câmpul de luptă după începerea războiului din Ucraina.

După ce președintele rus Vladimir Putin a declanșat invazia sa pe scară largă, Cehia a devenit una dintre țările care au decis să își modernizeze forțele armate cu echipamente occidentale noi, inclusiv elicoptere și radare, și a comandat vehicule de luptă pe șenile și avioane F-35.

Anul trecut, țara a aprobat achiziția unor tancuri Leopard 2A4 mai vechi de la compania germană Rheinmetall și a primit altele din Germania printr-un program de compensare pentru echipamentele trimise de cehi în Ucraina.

Cernochová a declarat miercuri că Ministerul Apărării va continua, de asemenea, planurile de a cumpăra arme de calibru mic de la producătorul ceh Ceska Zbrojovka, parte a grupului Colt CZ, în baza unui acord-cadru valabil până în 2031, în valoare de până la 4,26 miliarde de coroane.

Armata va mai achiziționa 18 vehicule blindate ușoare Supacat Extenda, furnizate de compania LPP, pentru 32,6 milioane de lire sterline (44,04 milioane de dolari).