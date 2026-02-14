Cei cinci miliardari care au „plâns” în această săptămână – Cât au pierdut Musk, Bezos și Zuckerberg într-o singură zi?

Averea combinată a cinci directori generali din domeniul tehnologiei a suferit o lovitură de 26 de miliarde de dolari într-o singură zi. Joia, vânzarea masivă de acțiuni ale inteligenței artificiale a „sărăcit” miliardarii lumii, care au văzut o parte din averea lor evaporându-se.

Averea combinată a cinci directori generali din domeniul tehnologiei a suferit o scădere de 26 de miliarde de dolari într-o singură zi, joi, potrivit Indicelui Miliardarilor calculat de Bloomberg. Aceștia sunt Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Jensen Huang și Michael Dell, scrie presa greacă.

Averea lor s-a micșorat pe măsură ce acțiunile lor respective la Tesla, Meta, Amazon, Nvidia și Dell au scăzut în valoare. Prețurile acțiunilor primelor patru companii au scăzut cu aproximativ 2% joi, pe măsură ce investitorii și-au exprimat îngrijorarea cu privire la costul enorm al construirii infrastructurii de inteligență artificială și dacă, în cele din urmă, vor vedea un randament al cheltuielilor lor.

Acțiunile Dell au scăzut cu 9% după ce rivalul Lenovo a avertizat că o lipsă de cipuri de memorie duce la creșterea costurilor, ceea ce a stârnit îngrijorări pe Wall Street că profiturile altor producători s-ar putea reduce și ele. Prăbușirea acțiunilor a șters 5 miliarde de dolari din averea fondatorului companiei.

Însă lovitura a fost mai mare pentru Elon Musk, a cărui avere scădea joi cu peste 8 miliarde de dolari. Cu toate acestea, CEO-ul Tesla și SpaceX este încă în creștere cu aproximativ 57 de miliarde de dolari în acest an, datorită evaluărilor în creștere ale SpaceX și ale unei alte companii de-ale sale, xAI.

Mark Zuckerberg a pierdut aproape 7 miliarde de dolari într-o singură zi, în timp ce Jeff Bezos a pierdut 4 miliarde de dolari, iar Jensen Huang 2,5 miliarde de dolari.

Și alți directori din domeniul tehnologiei au înregistrat pierderi. Cofondatorii Alphabet, Larry Page și Sergey Brin, au pierdut aproximativ 1,5 miliarde de dolari, acțiunile companiei-mamă a Google scăzând cu mai puțin de 1%.

În schimb, acțiunile Walmart au crescut cu aproape 4%, atingând un nivel record joi, pe măsură ce îngrijorările legate de tarifele vamale s-au diminuat. Creșterea acțiunilor a adăugat peste 4 miliarde de dolari la averea celor trei copii ai fondatorului Sam Walton: Jim, Rob și Alice.