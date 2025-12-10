Cei mai importanți actori din zona economiei circulare au fost premiați în cadrul Galei TechBolide

TechBolide, actor semnificativ în domenii precum Waste Management și Digital Transformation la nivel național și cu planuri ambițioase de extindere în Europa, a celebrat zece ani de activitate printr-o gală a excelenței desfășurată sub conceptul „The Bright Side of Breaking Patterns”. Evenimentul a reunit lideri din industria de mediu, reprezentanți ai autorităților centrale și locale, companii, organizații, mari producători din Europa și parteneri strategici care contribuie la tranziția României către o economie circulară modernă și funcțională.

A fost o seară dedicată luminii, curajului și oamenilor care schimbă tipare, acei profesioniști și instituții care aleg să privească spre viitor, să pună datele și tehnologia la lucru și să construiască modele noi de colaborare, transparente și orientate către impact real. Conceptul „The Bright Side of Breaking Patterns” a pus în prim-plan ideea că adevărata inovație apare atunci când există curajul de a schimba tiparele, de la implementarea soluțiilor digitalizate și până la felul în care instituțiile publice, operatorii și companiile colaborează în proiecte de economie circulară.

Gala TechBolide 2025 a fost, astfel, mai mult decât un moment de recunoaștere. A devenit un spațiu de dialog și conectare între actori cheie din ecosistem.

„Este un moment important și vreau să le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de noi în acești 10 ani. Mă bucur nespus că, după un deceniu de activitate, TechBolide este un reper al industriei și cā suntem parte din proiecte de impact pentru societate. Am învățat enorm în acești 10 ani și cred ca am construit o fundație solidă pentru următorul deceniu. Pentru că vreau să privim către viitor, acolo unde circularitatea, digitalizarea și responsabilitatea vor fi elementele determinante pentru succes. Îmi doresc ca TechBolide să rămână un catalizator al performanței, dar și un reper în ceea ce privește inovația si eficiența. Am încredere în viitor și, uitându-mă la partenerii care au fost alături de noi în acest deceniu, sunt convinsă că suntem pe drumul cel bun”, a declarat Mădălina Bîrsășteanu, CEO TechBolide.

Printre distincțiile centrale ale galei s-au numărat Circular Infrastructure Award, acordat Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pentru rolul esențial în dezvoltarea infrastructurii moderne de colectare separată și pentru consolidarea parteneriatelor public-privat, precum și Engaged Leader Award, oferit Primăriei Cluj-Napoca în semn de apreciere pentru implicarea activă în promovarea inițiativelor locale de gestionare sustenabilă a deșeurilor.

În egală măsură, sectorul privat a fost recunoscut pentru contribuții cu impact strategic. DS Smith Recycling România a primit Visionary Impact Award, o reconfirmare a viziunii sale strategice și a leadershipului care redefinesc tiparele economiei circulare și transformă industria reciclării prin inovație, responsabilitate și performanță. Totodată, DS Smith Paper Zărnești a fost distinsă cu Circular Impact Award, pentru rolul său determinant în dezvoltarea unei infrastructuri industriale sustenabile, cu efect direct asupra creșterii gradului de circularitate la nivel național.

Iată lista completă a laureaților Galei Techbolide 2025:

Categoria Industrie Strategică & Economie Circulară

• Visionary Impact Award – Adrian Bădălică-Petrescu, Director General DS Smith Recycling România – pentru viziunea strategică și leadershipul prin care a redefinit standardele de operare în centrele de reciclare din Ștefănești, Timișoara și Cluj, implementând un sistem digitalizat, transparent și orientat spre performanță, care transformă tiparele tradiționale din industria reciclării și accelerează tranziția către o economie circulară modernă.

• Circular Impact Award – Marius Juncanariu – Director General DS Smith Paper Zărnești – pentru implementarea unei infrastructuri digitale integrate care optimizează procesele industriale de reciclare și sustenabilitate.

Categoria Infrastructură & Mediu

• Circular Infrastructure Award – Raul Pop, Secretar de Stat Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – pentru contribuția adusă la dezvoltarea infrastructurii de colectare separată și la progresul tranziției către economia circulară.

• Synergy Award – Alexandru Avram, Secretar General, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – pentru viziunea și coordonarea integrată în proiecte strategice de sustenabilitate.

• Colossal Impact Award – Dan Pitic, CEO Ax Perpetuum – pentru cel mai amplu parteneriat public-privat din domeniu, în semn de apreciere pentru implementarea de succes.

Categoria Administrație Publică

• Engaged Leader Award – Primăria Cluj-Napoca – pentru implicarea activă în dezvoltarea inițiativelor locale de gestionare sustenabilă a deșeurilor.

• Community Spark Award – Mircea Mălan, Președinte Consiliul Județean Bihor – pentru lansarea aplicației “Bihor Curat – Ecolect” și pentru modul în care digitalizarea a adus comunitățile mai aproape de economia circulară.

• Connected Communities Award – Conducerea Primăriei Roman, prin Laurențiu-Dan Leoreanu – Primar și Achiriloaei Leonard – Viceprimar – pentru implicarea activă în construirea de parteneriate durabile și gestionarea eficientă a echipelor de proiect.

Categoria Parteneri Strategici Corporate

• Real Impact Award – Ana Strinu, Partner Manager Vodafone – pentru implicarea și parteneriatele dezvoltate împreună în sprijinul inițiativelor circulare.

• Bright Start Award – Dan Anghel, Director General Iridex Grup Salubrizare – pentru contribuția la dezvoltarea unui model de management sustenabil al deșeurilor la nivel urban.

Categoria Special Awards

• Sustainability Voice Award – Raluca Fișer – pentru rolul său constant în promovarea educației și conștientizării în domeniul sustenabilității, prin proiecte precum Green Revolution.

De-a lungul celor zece ani de activitate, TechBolide a adus în prim-plan proiecte care demonstrează că sustenabilitatea devine posibilă atunci când tehnologia întâlnește responsabilitatea, iar colaborarea dintre actorii relevanți nu se oprește la nivel declarativ.

„Aniversarea celor zece ani a venit ca un moment de reflecție asupra unor puncte de hotar care au redefinit direcția TechBolide – de la proiecte cu impact real, până la un amplu proces de rebranding și repoziționare strategică, care ne-a consolidat identitatea și rolul în ecosistemul economiei circulare. Într-o Românie care are nevoie de viziune, consecvență și leadership autentic, gala din acest an a fost despre recunoaștere. Despre liderii, instituțiile și organizațiile care demonstrează, prin acțiuni concrete, că schimbarea este posibilă și că România poate deveni un reper în circularitate atunci când există curajul de a schimba tipare și de a construi împreună.”, a declarat Georgiana Bădălică-Petrescu, Marketing and Communication Director, TechBolide.

TechBolide este o companie specializată în soluții IoT, software și hardware pentru managementul deșeurilor și digitalizare industrială, care marchează 10 ani pe piața internă. De-a lungul acestui deceniu, TechBolide a evoluat într-un integrator complet de tehnologii pentru sustenabilitate, proiecte de economie circulară și infrastructură inteligentă.

Activitatea companiei este structurată în două divizii strategice:

Waste Management – dezvoltă sisteme inteligente de cântărire, senzori de volum, tehnologii electronice pentru monitorizarea flotelor de colectare, precum și aplicații ce optimizează operațiunile operatorilor de salubritate, de la R-Planner la soluții dedicate interacțiunii cu cetățenii.

– dezvoltă sisteme inteligente de cântărire, senzori de volum, tehnologii electronice pentru monitorizarea flotelor de colectare, precum și aplicații ce optimizează operațiunile operatorilor de salubritate, de la R-Planner la soluții dedicate interacțiunii cu cetățenii. Digital Transformation – oferă aplicații SaaS, soluții avansate de integrare software și tehnologii IoT care conectează și digitalizează echipamentele și procese din fabrici, susținând eficiența operațională și procesele de tranziție către industria 4.0.



