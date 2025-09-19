Cei mai mulți profesioniști în investiții spun că prețurile locuințelor sunt supra-evaluate

Circa 70% dintre profesioniștii în investiții spun că prețurile locuințelor din România sunt supra-evaluate. De asemenea, peste 40% dintre ei anticipează o scădere a prețurilor în următoarele 12 luni, potrivit CFA România, organizația profesioniștilor în investiții.

Sondajul CFA România, care are loc în fiecare lună, colectează estimările privind cei mai importanți indicatori macroeconomici.

Deficitul bugetului de stat prognozat pentru anul 2025 a crescut ușor, comparativ cu exercițiul anterior, la o valoare medie a anticipațiilor de 7,7% din PIB.

Estimările privind creșterea economică pentru anul 2025 se situează, într-o ușoară scădere față de exercițiul anterior, la 0,7%, existând și opinii în rândul participanților privind o posibilă intrare în recesiune a economiei românești.

„Dezechilibrele la nivel macro și impredictibilitatea politicii fiscale vor menține incertitudinea privind evoluția economiei românești”

Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociației CFA România a crescut în luna august cu 2,3 puncte, până la valoarea de 37,2 puncte. Cele două componente ale sale au avut evoluții diferite. Astfel, componenta de anticipații a crescut cu 0,5 puncte, până la valoarea de 34,2, în timp ce componenta de condiții curente a crescut cu 5,8 puncte, până la valoarea de 43,4

„În condițiile confirmării rating-ului României, indicatorul de încredere a înregistrat o creștere în ultimele două luni. Însă, în continuare, nivelul indicatorului și ambele sale componente indică condiții de recesiune. De asemenea, dezechilibrele la nivel macro, precum și impredictibilitatea politicii fiscale, vor menține incertitudinea cu privire la evoluția economiei românești, lucru reflectat și de componenta de anticipații a indicatorului”, spune Adrian Codirlașu, președinte al Asociației CFA România.

Rata anticipată a inflației pentru orizontul de 12 luni (septembrie 2026) a crescut comparativ cu valoarea înregistrată în luna precedentă și a atins nivelul de 6,63%. Mențiune: la momentul realizării sondajului, rata inflației se situa la valoarea de 7,84%.

În ceea ce privește cursul de schimb EUR/RON, aproximativ 83% dintre participanți anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni, in timp ce 10% anticipeaza o stabilitate. Astfel, valoarea medie a anticipațiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,1024 lei pentru un euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni, valoarea medie a cursului EUR/RON anticipat este de 5,1522 lei pentru un euro.

