Cei patru prefecți USR, negociați în coaliție, au fost numiți în funcție, inclusiv la București. Cine sunt ei și în ce alte județe au loc modificări

Membri ai partidului USR ofera declaratii de presa in sediul USR dupa aflarea rezultatelor alegerilor prezidentiale, in Bucuresti, 19 mai 2025.

În ședința de joi a Guvernului, au fost numiți patru noi prefecți de la USR. Noii reprezentanți ai Executivului în teritoriu au fost numiți în județele Botoșani, Timiș, Bacău și București.

Noul prefect al Capitalei va fi Andrei Nistor, care este antreprenor din 2007 și a intrat în USR în 2016. El a condus filialele de la Popești-Leordeni și Ilfov ale partidului condus de Dominic Fritz.

Nistor a candidat de două ori la primăria Popești-Leordeni, atât în 2020, cât și în 2024. În ambele cazuri a obținut locul doi, pierzând în fața actualului primar Petre Iacob (PSD).

„Este momentul pentru un prefect care înțelege exact legătura administrativă București–Ilfov, iar experiența lui Andrei Nistor îl recomandă pentru acest rol”, a transmis USR, într-un comunicat de presă.

Nouă prefecta USR de Timiș a fost în partidul lui Ludovic Orban

Și județul Timiș va avea un nou prefect. Este vorba despre Cornelia-Elena Micicoi, care este consilier județean în Timiș și a fost aleasă pe lista Alianței Dreapta Unită, formată din USR, Forța Dreptei și PMP.

Cornelia Micicoi este consilier județean, aleasă pe lista Alianței Dreapta Unită (USR + Forța Dreptei + PMP). Deși face parte din Forța Dreptei, va demisiona și va intra în USR. Ea a intrat în politică făcând parte din Pro-România, apoi a reprezentat PNL.

În aprilie 2024, HotNews a arătat că o firmă controlată de Cornelia-Elena Micicoi a câștigat peste 570.000 de lei (115.800 euro) din parteneriatul cu o primărie din judeţ.

„Cornelia Micicoi are o formare academică solidă, absolvind studiile universitare și masterul la Universitatea Politehnica din Timișoara, cu specializare în echipamente de calcul și automatizări, respectiv optimizarea structurilor de rezistență. Studiile de bază sunt completate de formări internaționale atestate în domeniul managementului și antreprenoriatului (Open University Business School din Marea Britanie), leadershipului (LMI International), și politicilor sociale (Harvard)”, arată USR.

Cornelia Micicoi, numită prefect de Timiș. Foto: Facebook / Cornelia-Elena Micicoi

Cine sunt noile prefecte ale județelor Botoșani și Bacău

La Botoșani, prefect devine Raluca Curelariu, de profesie economist. Între 2020 și 2024 a fost consilier local în Botoșani, iar acum ocupă funcția de manager de proiect în cadrul Secretariatului General al USR.

Raluca Curelariu, numită prefect de Botoșani. Foto: Facebook / Raluca Curelariu

La Bacău a fost numită prefectă Andreea Neagu, care ocupă funcția de Șef Serviciu Cabinet Demnitari în cadrul Primăriei Bacău.

În trecut, ea a lucrat timp de 7 ani în presa locală din Bacău și în Germania, în domeniul achizițiilor și managementului de proiecte.

Andreea Neagu, numită prefect de Bacău. Foto: Unu pe Trotuș

Numirile noilor prefecți au dus la blocaj în coaliție

USR trebuia să numească reprezentanți ai Guvernului în teritoriu încă din vară, de când a fost învestit Guvernul Bolojan, însă procedurile au fost blocate din cauza neînțelegerilor din coaliție izbucnite după moartea fostului președinte Ion Iliescu. Atunci, PSD și USR au intrat în conflict după ce partidul condus de Dominic Fritz nu a fost de acord cu ziua de doliu național decisă de Guvern.

PSD a invocat lipsa de respect a USR, însă surse din partid au declarat pentru HotNews că nemulțumirile social-democraților erau mai degrabă legate de negocierile privind prefecții.

La acel moment, ședințele coaliției au fost boicotate de PSD, deci s-a ajuns la un impas privind numirile pe care trebuia să le facă USR în teritoriu.