Cel mai bătrân preşedinte din lume candidează pentru al 8-lea mandat și este marele favorit

Paul Biya, cel mai în vârstă președinte în funcţie din lume, candidează pentru un al optulea mandat, duminică, la alegerile prezidențiale care au loc în Camerun, din Africa Centrală, informează dpa, citată de Agerpres.

Biya, în vârstă de 92 de ani, este președintele statului din 1982 și este marele favorit al alegerilor prezidenţiale de duminică, notează AFP. Împotriva lui se află 11 candidaţi, printre care şi fostul ministru și purtător de cuvânt al guvernului Issa Tchiroma Bakary, în vârstă de 76 de ani, care suscită un entuziasm neaşteptat.

Cei opt milioane de camerunezi chemaţi să voteze între orele locale 08:00 şi 18:00, pentru acest scrutin în tur unic. Se așteaptă ca rezultatele să fie anunțate la două săptămâni după alegeri. Câștigătorul va fi candidatul care primește cele mai multe voturi.

Din cei aproximativ 30 de milioane de locuitori ai Camerunului, 8 milioane sunt alegători înregistrați, reprezentând doar puțin peste jumătate din persoanele cu drept de vot.

Biya a primit 71% din voturi în 2018, conform rezultatelor oficiale, în timp ce candidatul clasat pe locul doi a primit 14%.

Camerunul este o democrație multipartită, dar opoziția, societatea civilă și libertatea de exprimare și a mass-media sunt sever restricționate. Camerunezii se plâng de costul ridicat al vieţii, de lipsa apei potabile, de asistenţa medicală şi de educaţia de calitate, dar aceste frustrări rămân, în acest moment, limitate la reţelele sociale, notează AFP.

Cândva colonie germană, a fost împărțit între Franța și Regatul Unit după Primul Război Mondial și și-a câștigat independența în 1960.

Într-un conflict dintre majoritatea francofonă și regiunile anglofone ale țării, cel puțin 6.500 de oameni au fost uciși și aproximativ 600.000 au fost strămutați din 2017. Nordul este în continuare afectat de atacurile grupării teroriste islamiste Boko Haram din Nigeria.