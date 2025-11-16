Cel mai bogat om încarcerat vreodată în SUA a lansat o nouă afacere de miliarde pentru un regim autoritar

Changpeng „CZ” Zhao, fotografiat pe 21 noiembrie 2023 la ieșirea din sala de judecată unde a pledat vinovat pentru acuzații legate de spălare de bani, FOTO: David Ryder / Getty images / Profimedia Images

Kârgâzstanul, o țară din Asia Centrală suspectată că e folosită de Rusia pentru a eluda unele sancțiuni occidentale, a lansat o afacere mai puțin obișnuită pentru un regim autoritar, scoțând pe piețele crypto peste 50 de milioane de așa-zise criptomonede „stabile” (stablecoins), relatează Reuters. Iar pentru a face asta a avut un aliat puternic.

Autoritatea de reglementare financiară a țării asiatice a declarat miercuri că criptomoneda sa națională, numită USDKG este garantată cu aur și legată de cursul dolarului american la o paritate de 1:1. Astfel, la valoarea de emitere, criptomonedele „stabile” ar valora în jur de 50 de milioane de dolari.

Așa-zisele „stablecoins” sunt tokenuri digitale al căror preț și volum este legat de un activ real precum o valută tocmai pentru a evita fluctuațiile uneori uriașe de preț ce caracterizează criptomonedele. Emitenții lor spun de asemenea că astfel de garanții previn prăbușiri spectaculoase precum cele ale criptomonedelor obișnuite a căror valoare este dată practic doar de încrederea investitorilor în ele.

Criticii sunt însă sceptici față de „stabilitatea” lor, două dintre cele mai cunoscute „stablecoins” – Luna și TerraUSD -, prăbușindu-se brusc în 2022 și aruncând în haos piața crypto. Do Kwon, cofondatorul companiei crypto Terraform Labs care le-a emis, a fost prins anul trecut în Muntenegru și extrădat în decembrie în SUA, unde a fost acuzat de înșelăciune și fraudă cu valori mobiliare.

Kârgâzstanul spune că va aloca două miliarde de dolari pentru susținerea criptomonedei sale naționale

O fostă republică sovietică muntoasă, cu aproximativ 7 milioane de locuitori, Kârgâzstanul a încercat să se poziționeze drept un lider în domeniul criptomonedelor în Asia Centrală, chiar dacă statele occidentale au impus sancțiuni unor companii crypto kârgâze, acuzându-le că facilitează eludarea sancțiunilor de către aliatul apropiat al țării, Rusia.

Președintele kârgâz Sadyr Japarov, un lider autoritar naționalist care a adoptat, în general, o poziție pro-Moscova în privința conflictului din Ucraina, a făcut apel la țările occidentale să nu „politizeze economia” prin sancțiuni.

Autoritatea de reglementare financiară din Kârgâzstan a precizat miercuri că 50.140.738 de criptomonede USDKG au fost emise la 31 octombrie.

Emitentul este o companie de stat aflată sub controlul Ministerului Finanțelor de la Bișkek, capitala Kârgâzstanului. Acesta a declarat anterior că intenționează să aloce 500 de milioane de dolari pentru susținerea criptomonedei, urmând ca rezervele să fie majorate treptat până la două miliarde de dolari.

O figură cunoscută a lumii crypto alături de un lider autoritar

Site-ul tech Gizmodo remarca încă din data de 26 octombrie că partenerul Kârgâzstanului în afacere este platforma de tranzacționare crypto Binance și Changpeng „CZ” Zhao, fondatorul și fostul său CEO. De altfel, chiar Zhao a scris în mai multe mesaje pe care le-a distribuit pe rețelele de socializare că criptomoneda națională a Kârgâzstanului va fi lansată pe Binance.

„M-am simțit grozav în Kârgâzstan în ultimele două zile. Îi încurajez și pe alți actori din domeniul crypto să exploreze această țară”, a scris el în unul dintre mesaje, publicat pe 25 octombrie.

Had a great time in Kyrgyzstan in the past two days. I encourage more crypto companies to explore the country too.



"Binance founder touts crypto as strategic tool for finance and governance in Kyrgyzstan" – AKIpress News Agency https://t.co/ig0pVLG1Zi — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 25, 2025

Într-un mesaj separat, el a publicat o înregistrare video care arată cum a participat alături de reprezentanți ai Binance la o ședință a cabinetului kârgâz, alături de președintele Japarov și alți oficiali locali. Întâlnirea a fost dedicată semnării actelor necesare pentru lansarea criptomonedei kârgâze și a altor măsuri legate de aceasta.

Updates from Kyrgyzstan🇰🇬

– The National Stablecoin launched, on @BNBChain

– The CBDC is ready for rollout. Yes, both. CBDC will be used for gov related payments, etc

– The National Cryptocurrency Reserve set up, #BNB included

– LE training

– Binance Academy with 10 top… https://t.co/KPrL0pnsWG pic.twitter.com/SInh5aCPMZ — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 25, 2025

Acuzațiile care au zguduit Binance și comunitatea crypto

Changpeng Zhao, cunoscut drept „CZ” în comunitatea crypto, a cultivat timp de ani de zile, atât pentru el personal, cât și Binance, o imagine de seriozitate și investiții de încredere într-un domeniu cunoscut pentru ascensiuni și prăbușiri spectaculoase pe fondul multor escrocherii și a volatilității intrinseci criptomonedelor.

Acum în vârstă de 48 de ani, Zhao s-a născut în China și a emigrat cu părinții în Canada când avea 12 ani, după evenimentele din Piața Tiananmen, când autoritățile chineze au reprimat brutal protestele studențești pro-democrație. Se crede că, în afară de cetățenia canadiană, Zhao a primit-o și pe cea a Franței și a Emiratelor Arabe Unite.

Contrastul dintre „CZ” și alți antreprenori din domeniul crypto a părut să devină cu atât mai evident după prăbușirea companiei FTX, principalul rival al Binance, în noiembrie 2022 și arestarea fondatorului său, Sam Bankman-Fried.

Însă doar un an mai târziu, comunitatea crypto și investitorii din domeniu au fost zguduiți de un nou cutremur. Autoritățile de reglementare din SUA au anunțat că Binance a acceptat să plătească o amendă fără precedent de 4,3 miliarde de dolari pentru încălcarea regimului de sancțiuni al guvernului american și a legislației pentru prevenirea spălării de bani.

Departamentul Trezoreriei de la Washington afirmă că Binance nu a raportat peste 100.000 de tranzacții suspecte în care au fost implicate grupări teroriste, înșelătorii, materiale care arătau abuzarea sexuală a copiilor, precum și activități de tip „ransomware”. Binance a acceptat să plătească amenda pentru a soluționa în afara instanței acuzațiile care i s-au adus.

Printre cele mai grave dintre acestea au fost legate de folosirea platformei crypto pentru a trimite bani brigăzilor al-Qassam, aripa armată a Hamas, Statului Islamic (ISIS), precum și Jihadului Islamic, o altă organizație teroristă palestiniană.

Ca parte a înțelegerii, Changpeng Zhao a acceptat să renunțe la funcția de CEO al companiei pe care a fondat-o. Înțelegerea cu autoritățile americane nu i-a oferit însă imunitate și el a pledat vinovat pentru încălcarea legislației pentru prevenirea spălării de bani. El a plătit de asemenea o amendă de 50 de milioane de dolari, separată de cea primită de Binance.

Zhao în timpul unei prezentări la sediul Binance, FOTO: Vincent Isore / Zuma Press / Profimedia Images

Changpeng Zhao a petrecut 4 luni într-o închisoare din California

Un judecător american l-a condamnat în cele din urmă pe Zhao la 4 luni de închisoare, el prezentându-se în iunie anul trecut la penitenciarul din California unde a executat pedeapsa.

În pofida retragerilor masive din Binance imediat după izbucnirea scandalului, agenția Bloomberg estima averea lui Zhao în momentul prezentării la închisoare la 38,5 miliarde de dolari și sublinia că el a devenit astfel cel mai bogat om încarcerat vreodată în Statele Unite.

Potrivit registrelor Biroului Federal al Închisorilor din Statele Unite, Zhao și-a executat în întregime sentința și a fost eliberat din detenție pe 27 septembrie 2024.

The Wall Street Journal a arătat într-un articol publicat în luna august a acestui an că Binance administra în secret o platformă de tranzacționare pentru compania financiară a familiei Trump, World Liberty Financial.

Grațiat de Trump, care a spus apoi că nu știe cine e

În aceeași lună, The New York Times a relatat că Zhao făcea lobby pentru a primi din partea președintelui Trump o grațiere care să îi „curețe” cazierul. Aceasta i-a fost acordată în cele din urmă de Trump pe 23 octombrie. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a oferit următoarea explicație pentru grațiere:

„Domnul Zhao a fost urmărit penal de administrația Biden în cadrul războiului acesteia împotriva criptomonedelor… Din dorința de a pedepsi industria criptomonedelor, administrația Biden l-a vizat pe domnul Zhao, deși nu existau acuzații de fraudă sau victime identificabile. Administrația Biden a încercat să-l închidă pe domnul Zhao pentru trei ani – o pedeapsă atât de disproporționată față de ghidurile de sentințe încât chiar și judecătorul a spus că nu a mai auzit așa ceva în întreaga sa carieră de 30 de ani. Aceste acțiuni ale administrației Biden au afectat grav reputația Statelor Unite ca lider mondial în domeniul tehnologiei și inovației”.

Într-un interviu acordat emisiunii 60 Minutes pe 31 octombrie 2025, la mai bine de o săptămână după ce i-a acordat lui Zhao grațierea, Trump a fost întrebat despre aceasta și a declarat că „nu are nicio idee cine este [Zhao]”.

A adăugat apoi: „Știu că a primit o pedeapsă de patru luni sau ceva de genul acesta. Și am auzit că a fost o vânătoare de vrăjitoare pusă la cale de Biden”.