Cel mai în vârstă om din România a împlinit 111 ani. Este al doilea cel mai longeviv veteran de război din lume

Cel mai în vârstă om din România a împlinit miercuri 111 ani. Este vorba despre generalul de brigadă în retragere Iosif Rus, care a fost distins cu această ocazie cu Emblema de Onoare a Armatei României. El este, totodată, al doilea cel mai longeviv veteran de război din lume.

„Există oameni a căror poveste devine istorie. Generalul de brigadă în retragere Rus Iosif este unul dintre ei. Născut pe 28 octombrie 1915, veteranul de război a împlinit astăzi venerabila vârstă de 111 ani, fiind cel mai în vârstă om din România şi al doilea cel mai longeviv veteran de război din lume”, au transmis oficialii Forţelor Terestre Române, într-un mesaj postat pe Facebook.

„Iosif Rus a cunoscut greutăţile celui de-Al Doilea Război Mondial, a luptat pe Frontul de Est, a fost rănit şi, după luni de spitalizare, s-a întors pe front. Apoi, timp de 43 de ani, şi-a dedicat viaţa educaţiei, contribuind la formarea generaţiilor tinere”, se arată în mesaj.

„În anul 2025, la venerabila vârstă de 110 ani, a fost avansat la gradul de general de brigadă prin decret prezidenţial, o recunoaştere a meritelor şi a contribuţiei sale. Astăzi, la Centrul Muzeal de Istorie Gherla, povestea sa a fost celebrată printr-un moment de profundă emoţie şi recunoştinţă”.

Cu prilejul aniversării sale, generalul de brigadă în retragere Iosif Rus a fost distins cu Emblema de Onoare a Armatei României, „o expresie a respectului şi recunoştinţei pentru întreaga sa viaţă în slujba României”, se mai arată în mesaj.

Divizia 4 Infanterie „Gemina” i-a transmis de asemenea felicitări. „Nu uităm sacrificiul celor care au luptat pentru România. Le cinstim faptele şi păstrăm vie memoria lor”.