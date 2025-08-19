Cel mai mare administrator de averi offshore din lume ia în calcul o mutare-cheie pentru a scăpa de reputația de paradis al „banilor murdari”

Elveția a anunțat marți că ia în considerare aderarea la un grup de lucru internațional condus de Marea Britanie care vizează cleptocrații și recuperarea bunurilor furate, informează agenția Reuters, care notează că mutarea pregătită de autoritățile de la Berna este făcută în încercarea țării de a scăpa de reputația sa de paradis al „banilor murdari”.

Ministrul britanic de externe, David Lammy, a discutat despre Centrul Internațional de Coordonare Anticorupție (IACCC – International Anti-Corruption Coordination Centre) cu guvernul elvețian în timpul unei vizite efectuate la începutul acestei luni, potrivit unui oficial al guvernului britanic, care a vorbit sub rezerva anonimatului.

Ministerul de Externe al Elveției a declarat că țara are în prezent statut de observator al IACCC și a fost invitată de Marea Britanie să devină membru cu drepturi depline.

„În acest context, Elveția examinează în prezent diferite opțiuni pentru cooperarea sa viitoare cu IACCC. Nu s-a luat încă nicio decizie în acest sens”, scrie într-un comunicat de presă al ministerului elvețian.

Aderarea la grupul de lucru ar permite autorităților elvețiene să împărtășească informații și să colaboreze mai strâns cu alte țări în cadrul anchetelor importante care vizează „spălarea” banilor murdari.

Lammy a declarat pentru Reuters la începutul acestei săptămâni că Elveția este „un partener cheie în lupta împotriva finanțării ilicite și a corupției”, iar participarea acesteia la IACCC ar fi „inestimabilă”.

Elveția, cel mai mare administrator de averi offshore din lume, a încercat să scape de imaginea de paradis fiscal pentru fonduri ilicite și a luat recent măsuri pentru a îmbunătăți transparența, inclusiv aceea de a propune norme mai stricte privind beneficiarii efectivi.

Grupul de lucru IACCC a fost înființat în 2017 și este găzduit de Agenția Națională de Combatere a Criminalității (NCA) din Marea Britanie. Acesta reunește organisme de aplicare a legii din țări precum Statele Unite, Australia, Canada și Noua Zeelandă pentru a partaja informații și a coordona investigațiile.

De la înființare, grupul afirmă că a identificat 1,8 miliarde de lire sterline în fonduri suspectate că au fost furate și a înghețat active în valoare de 641 de milioane de lire sterline.

Marea Britanie și-a intensificat eforturile de combatere a finanțelor ilicite, după începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022. Londra s-a poziționat ca lider în lupta globală împotriva cleptocrației, dar se confruntă în continuare cu propriile provocări în acest domeniu.

NCA estimează că peste 100 de miliarde de lire sterline (135,32 miliarde de dolari) sunt spălate prin sau în Regatul Unit în fiecare an, adesea prin intermediul unor structuri corporative înregistrate în Marea Britanie.