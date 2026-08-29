Cel mai mare aeroport dintr-un stat american ar putea primi numele lui Dolly Parton

Aeroportul Internaţional din Nashville ar putea primi numele legendei muzicii country Dolly Parton, potrivit unei propuneri anunţate vineri de guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, şi de conducerea aeroportului după decesul celebrei artiste americane, care a murit pe 25 august la vârsta de 80 de ani, informează DPA și Agerpres.

Iniţiativa de redenumire a Aeroportului Internaţional Nashville (BNA) urmăreşte să creeze un „omagiu durabil adus moştenirii ei inestimabile”, precizează un comunicat de presă emis de biroul guvernatorului şi conducerea aeroportului.

Dolly Parton a fost o sursă de inspiraţie pentru generaţii întregi de oameni din Tennessee şi din întreaga lume, se mai precizează în comunicat.

„Într-un loc în care Tennessee întâmpină lumea întreagă, este firesc ca BNA să poarte numele lui Dolly Parton”, a declarat guvernatorul Bill Lee într-un mesaj publicat pe reţeaua de socializare X.

Nashville este cel mai aglomerat aeroport din Tennessee, cu mai multe curse decât toate celelalte aeroporturi din stat la un loc.

Dolly Parton, născută în statul Tennessee în 1946, s-a mutat apoi în anul 1964 în Nashville, unde şi-a început cariera de compozitoare şi cântăreaţă. Ulterior, ea a devenit una dintre cele mai cunoscute personalităţi ale muzicii country.

Cântăreaţa americană a încetat din viaţă în oraşul Nashville, marţi, la vârsta de 80 de ani, potrivit echipei sale de management. Dolly Parton a murit după „o scurtă luptă împotriva cancerului”, au precizat reprezentanții artistei pentru presa americană.