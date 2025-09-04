Cel mai mare aisberg din lume s-a spart. „Pierde bucăți uriașe”

Cel mai mare aisberg din lume, A23a, „se destramă rapid” în mai multe bucăți „foarte mari”, au anunțat oamenii de știință de la British Antarctic Survey (BAS), transmite CNN.

Cu o greutate inițială de aproape 1,1 trilioane de tone și o suprafață de 3.672 de kilometri pătrați, aisbergul a fost îndelung monitorizat de cercetători încă din 1986, când s-a desprins din platforma de gheață Filchner-Ronne din Antarctica.

A23a a deținut titlul de „cel mai mare aisberg existent” de mai multe ori din anii 1980, fiind ocazional depășit de aisberguri mai mari, dar cu o durată de viață mai scurtă, inclusiv A68 în 2017 și A76 în 2021.

„Aisbergul se dezintegrează rapid și pierde bucăți foarte mari, care sunt și ele înregistrate ca aisberguri de către Centrul Național de Gheață al SUA”, a declarat oceanograful Andrew Meijers de la BAS, pentru CNN.

Aisbergul mai are acum aproximativ 1.700 de kilometri pătrați, potrivit expertului.

A23a a rămas blocat pe fundul mării din Marea Weddell, în Antarctica, timp de peste 30 de ani, probabil până când s-a micșorat suficient pentru a-și pierde priza de fundul oceanului.

În 2020, aisbergul a fost purtat de curenți marini, dar s-a oprit din nou, prins într-o așa-numită coloană Taylor, un vârtej de apă generat de curenți care lovesc un munte submarin, până când a fost constatat că se mișcă din nou, în decembrie. În martie 2025 a eșuat pe o platformă continentală, iar în mai a plutit liber din nou.

Cauzele ruperii aisbergului

Meijers a explicat circumstanțele care au dus la ruperea aisbergului: „De când s-a desprins în mai, după ce a eșuat pe platforma continentală timp de câteva luni în martie, a urmat curentul puternic cunoscut sub numele de Frontul Curentului Circumpolar Antarctic Sudic (SACCF) în sens invers acelor de ceasornic în jurul Georgiei de Sud”.

„Probabil acest curent îl va duce, împreună cu fragmentele sale, spre nord-est, în continuare pe traseul cunoscut drept iceberg alley”, a adăugat acesta.

A23a urmează o soartă similară cu alte aisberguri uriașe, precum A68 în 2021 și A76 în 2023, care s-au dezintegrat tot în apropiere de Georgia de Sud, un teritoriu britanic de peste mări din sudul Oceanului Atlantic, deși a rămas întreg mai mult timp decât oricare dintre acestea.