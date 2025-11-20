Cel mai mare bazin de recuperare medicală din Europa de Sud-Est s-a deschis în România, în cadrul KINETIC Flagship

KINETIC, parte din Rețeaua de Sănătate REGINA MARIA, anunță deschiderea celui mai mare bazin de recuperare medicală din Europa de Sud-Est, disponibil pacienților din România în cadrul clinicii KINETIC Flagship din zona de nord a Capitalei.

Bazinul oferă posibilitatea realizării sesiunilor de hidrokinetoterapie, o metodă modernă de recuperare medicală ce valorifică proprietățile fizice și terapeutice ale apei în combinație cu exercițiile fizice adaptate fiecărui pacient. Această formă specializată de terapie este utilizată pe scară largă în reabilitarea pacienților cu diverse afecțiuni, incluzând patologii ale aparatului locomotor, tulburări neurologice, boli reumatologice și cardiovasculare.

„Cu fiecare investiție pe care o facem, ne asigurăm că oferim pacienților noștri acces la recuperare medicală prin cele mai avansate sisteme și tehnologii. Deschiderea bazinului – cel mai mare bazin de recuperare medicală nu doar din România, ci din întreaga zonă a Europei de Sud-Est este încă un pas în această direcție”, declară Gelu Cosma, fiziokinetoterapeut și fondatorul clinicilor KINETIC, parte a Rețelei de Sănătate REGINA MARIA.

„În etapa REGINA MARIA 3.0, punem România pe harta sănătății europene și construim viitorul medicinei în țara noastră, așa cum ne-am propus. Prin rețeaua KINETIC, definim noul standard în terapia fizică pentru pacienții noștri, iar noua facilitate – cel mai mare bazin de recuperare din zona Europei de Sud-Est – devine un alt reper important în regiune”, afirmă Fady Chreih, CEO Rețeaua de Sănătate REGINA MARIA.

Avantajele hidrokinetoterapiei

Hidrokinetoterapia, ca metodă de recuperare medicală, se remarcă prin eficiență, siguranță și tolerabilitate crescută, fiind adesea mai blândă decât terapia convențională realizată pe uscat. Este indicată în mod special pacienților cu mobilitate redusă, dureri acute sau în fazele incipiente ale recuperării funcționale, oferind un cadru propice pentru restabilirea mobilității, echilibrului și forței musculare, într-un mod progresiv și adaptat nevoilor individuale.

Apa oferă un mediu unic de tratament datorită caracteristicilor sale fizice precum flotabilitatea, presiunea hidrostatică, rezistența la mișcare și efectul termic constant. Flotabilitatea reduce impactul gravitațional asupra articulațiilor, permițând efectuarea mișcărilor cu un efort diminuat, în timp ce presiunea hidrostatică contribuie la reducerea edemelor și la stimularea circulației sanguine. Rezistența oferită de apă în toate direcțiile favorizează tonifierea musculară și creșterea rezistenței fizice, iar temperatura controlată a bazinului relaxează musculatura și ameliorează durerea.

„Ne consolidăm permanent serviciile de recuperare medicală, iar hidrokinetoterapia este o parte esențială din procesul de recuperare al multor pacienți. Tehnologiile de ultimă generație și echipele multidisciplinare din cadrul clinicilor KINETIC sunt alături pas cu pas de pacienții noștri, oferindu-le o experiență medicală completă în care se simt în siguranță și susținuți în procesul de vindecare”, afirmă Mihai Popa, director operațional KINETIC, parte a Rețelei de Sănătate REGINA MARIA.

Despre KINETIC Flagship

KINETIC Flagship își propune să devină un reper în peisajul serviciilor medicale de recuperare din România, printr-un concept inovator care integrează specialități medicale esențiale și cea mai avansată aparatură. Cu o investiție de aproape 4 milioane de euro, clinica acoperă peste 2.100 mp și marchează o schimbare de paradigmă în recuperarea medicală, punând accent pe tehnologie, multidisciplinaritate și experiență integrată pentru pacient.

Printre serviciile cheie la care au acces pacienții se numără două bazine de hidrokinetoterapie – unul pentru adulți și copii și unul pentru bebeluși, studio de robotică medicală, salină, saună cu infraroșu, studio senzorial pentru copii și cabinete individuale de fizioterapie, studio de biomecanică și analiză posturală, toate gândite pentru a susține recuperarea completă și personalizată a pacienților.

Noua clinică este dotată cu cele mai performante echipamente utilizate în reabilitarea sportivilor de performanță, în centrele internaționale de top, inclusiv Ddrobotec, D-Wall + Smart Gravity 3D, Sistemul de Analiză Posturală 3D – Moti Physio, VisBody M30, Prokin 252, Andago Hocoma, Stepper acvatic Moon Walker și multe altele, care permit personalizarea intervențiilor în funcție de progresul pacientului.Rețeaua națională KINETIC include în prezent 5 clinici în București, Cluj și Iași, cu planuri de extindere în Timișoara. Suprafața totală dedicată recuperării medicale depășește 5.300 mp, iar echipa numără 300 de angajați și colaboratori. Până în 2024, peste 93.000 de pacienți au apelat la serviciile KINETIC, dintre care 18.000 au fost pacienți noi.

Articol susținut de Regina Maria