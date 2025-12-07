Cel mai mare eveniment din aceste zile din Noua Zeelandă a fost deschiderea unui magazin de mobilă. Mulțimea s-a năpustit înăuntru

Cumpărătorii nerăbdători au numărat „3… 2… 1” și au fluturat steaguri suedeze în momentul în care s-au deschis ușile celui mai îndepărtat magazin IKEA de țara sa natală, scrie CNN.

Aplauze furtunoase au răsunat în timp ce mulțimea s-a înghesuit în cel mai nou magazin al mecca mobilierului din Auckland, într-o deschidere mult așteptată care le va oferi în sfârșit neozeelandezilor acces la produse scandinave de bază, precum biblioteca BILLY și cadrul de pat MALM.

Prim-ministrul Christopher Luxon a tăiat panglica și a salutat sosirea gigantului de mobilier accesibil ca o victorie pentru Noua Zeelandă, care se confruntă cu o criză a costului vieții.

Primul magazin IKEA s-a deschis în Suedia în 1958. Retailerul este prezent acum pe mai mult de 60 de piețe și a înregistrat vânzări de 44,6 miliarde de euro (52 miliarde de dolari) în anul financiar 2025.

Noua Zeelandă este una dintre ultimele țări dezvoltate care va avea un magazin IKEA, la 50 de ani după ce marca suedeză s-a deschis în Australia. Magazinul din Auckland a fost anunțat pentru prima dată în 2019.