Cel mai mare operator petrolier din România nu știe dacă țițeiul care ajunge la Constanța e rusesc. Explicațiile companiei

Oil Terminal este operatorul din Portul Constanța care se ocupă cu primirea și distribuția petrolului ajuns în țara noastră. El face o serie de verificări privind țițeiul care ajunge aici, însă analizele sale vizează calitatea. În privința originii, mijloacele sunt limitate și se bazează, în principal, pe documentele beneficiarilor.

Aproape 8 milioane de tone de țiței și produse derivate trec anual prin cel mai mare terminal petrolier din România, însă nimeni nu știe, cu certitudine, dacă acestea provin sau nu din Rusia.

Oil Terminal, cel mai mare operator petrolier din România, este societatea de stat care se ocupă cu prestarea de servicii de primire, depozitare, condiționare și livrare a țițeiului, produselor petroliere și petrochimice. Oil Terminal este listată pe bursă, iar acționarul majoritar este Ministerul Energiei.

În 2025, potrivit raportărilor companiei, 8,306 milioane de tone de astfel de produse au trecut prin terminalul din Portul Constanța. Aici se fac analize la recepția țițeiului, însă acestea însă urmăresc doar determinarea caracteristicilor și verificarea conformității.

„Analizele fizico-chimice efectuate în cadrul recepției calitative nu permit, prin ele însele, stabilirea originii geografice a componentelor unui asemenea amestec”, susține compania.

Ea precizează că nu dispune de mijloace de stabilire a originii țițeiului sau de identificare a eventualelor componente de origine rusească dintr-un amestec realizat anterior sosirii mărfii la terminal.

„Oil Terminal nu dispune de metode și echipamente specifice pentru determinarea originii geografice a țițeiului prin analize geochimice, amprentare chimică sau alte metode similare, se arată într-un răspuns al companiei, la solicitarea HotNews.

De asemenea, spune Oil Terminal, contractul-cadru și anexele care reglementează condițiile de recepție calitativă și manipulare a țițeiului nu prevăd efectuarea unor asemenea determinări.

„Recepția calitativă a țițeiului nu reprezintă o certificare a originii geografice a acestuia”, a precizat compania, în răspunsul pentru HotNews.

Verificarea provenienței țițeiului, doar prin acte

În ceea ce privește proveniența țițeiului, Oil Terminal spune că verificările sale se bazează pe actele puse la dispoziție de beneficiarii serviciilor.

Printre acestea se numără certificatul de origine, conosamentul (Bill of Lading), manifestul mărfii (Cargo Manifest), documentele privind calitatea și cantitatea, precum și documentele vamale aplicabile.

Verificările documentare urmăresc concordanța informațiilor cuprinse în actele prezentate.

Compania precizează însă că nu are atribuții de autoritate vamală și nici competențe de investigare sau certificare oficială a autenticității documentelor emise în alte state.

În cazul în care identifică neconcordanțe documentare, compania poate solicita beneficiarilor acte și clarificări suplimentare și poate sesiza autoritățile.

În funcție de natura suspiciunilor și de prevederile legale aplicabile, operațiunile de descărcare sau expediere pot fi amânate ori suspendate până la clarificarea situației.

Cine are responsabilitatea principală pentru declararea originii

Întrebată cine răspunde în final pentru certificarea faptului că țițeiul introdus în România nu provine din Federația Rusă, compania indică responsabilități pentru importator și autoritățile vamale.

„Importatorului îi revine responsabilitatea principală privind declararea corectă a originii mărfurilor, prezentarea documentelor justificative și demonstrarea respectării restricțiilor aplicabile importului”, arată Oil Terminal.

Autoritatea Vamală Română are competența de a verifica declarațiile vamale și documentele justificative, de a solicita dovezi suplimentare privind originea mărfurilor și de a decide asupra acordării liberului de vamă, în condițiile legii.

Ce verificări independente poate face Oil Terminal?

Întrebată ce mecanisme poate utiliza pentru a evita ca terminalul să devină o destinație pentru hidrocarburi rusești comercializate sub o altă origine, compania a enumerat instrumente legate de verificarea documentelor, consultarea listelor de sancțiuni și cooperarea cu autoritățile competente.

Oil Terminal recunoaște însă că aceste mecanisme nu permit certificarea independentă a originii geografice a țițeiului și nici identificarea componentelor rusești din amestecurile realizate înainte de recepția mărfii.

Mecanismele de verificare și prevenție enumerate de Oil Terminal pentru depistarea țițeiului rusesc: