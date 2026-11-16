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Terminal din Portul Constanța unde se descărcă țiței. Foto: Sergii Zhmurchak / Alamy / Profimedia
Actualitate

Cel mai mare operator petrolier din România nu știe dacă țițeiul care ajunge la Constanța e rusesc. Explicațiile companiei

Claudia Pîrvoiu
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Aproape 8 milioane de tone de țiței și produse derivate trec anual prin cel mai mare terminal petrolier din România, însă nimeni nu știe, cu certitudine, dacă acestea provin sau nu din Rusia.

Oil Terminal este operatorul din Portul Constanța care se ocupă cu primirea și distribuția petrolului ajuns în țara noastră. El face o serie de verificări privind țițeiul care ajunge aici, însă analizele sale vizează calitatea. În privința originii, mijloacele sunt limitate și se bazează, în principal, pe documentele beneficiarilor.

  • De ce nu se fac la Oil Terminal analize care să determine proveniența țițeiului.
  • Importurile din Rusia sunt interzise, aflându-se sub sancțiunile UE.
  • Surse din sectorul petrolier au declarat pentru HotNews că în cazul fostului director comercial al Oil Terminal , cercetat de DIICOT, ar fi vorba de importuri de carburant de origine rusească, cu documentație falsă.

Ce verificări se fac în Oil Terminal