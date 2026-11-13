Fostul șef Oil Terminal, Gabriel Daraban, și un om de afaceri, reținuți în dosarul evaziunii cu motorină 

Gabriel Daraban, care a demisionat cu o zi în urmă din funcția de director comercial al Oil Terminal, a fost reținut de procurorii DIICOT, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.

El este acuzat că face parte dintr-o grupare suspectată de evaziune fiscală în circuitul de comercializare a motorinei.



Fostul director al Oil Terminal este fratele șefului Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, cel care a plătit zborurile private cu politicieni, magistrați și oameni de afaceri în Mykonos.

Oil Terminal a anunțat că Gabriel Daradan nu mai ocupă din 12 noiembrie funcția de directorul comercial în cadrul societății.

În dosarul în care este cercetat Gabriel Daraban a fost reținu și Gheorghe Chealfă, un om de afaceri care activează în domeniul petrolier.

Zeci de percheziții în mai multe județe

Procurorii DIICOT și polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au făcut joi 46 de percheziții în București și județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu, unele dintre acestea în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave.



Printre cei vizați de anchetă sunt șeful Biroului Vamal Constanța și inspectori vamali din acest județ, șeful inspecției fiscale din cadrul ANAF Bacău, directori de la Oil Terminal Constanța și angajați de la CEC Bank București.



Conform DIICOT, în anul 2023, patru persoane au constituit o grupare de criminalitate organizată, la care au aderat, ulterior, alți membri, în scopul obținerii unor importante beneficii materiale, prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale aferente comercializării produselor petroliere (motorină).



Într-un comunicat transmis joi, DIICOT a precizat că, din probele administrate până în prezent, nu a rezultat că motorina comercializată de membrii grupării ar proveni de la distribuitori din Federația Rusă.

Ancheta vizează în principal eludarea obligațiilor fiscale privind plata TVA și a accizelor aferente comercializării produselor petroliere.