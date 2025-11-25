Cel mai mare producător de cipuri din lume și-a dat în judecată fostul director care a plecat la Intel, deși a anunțat că se pensionează. Ce suspectează

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), cel mai mare producător de cipuri din lume, a anunțat marți că a intentat un proces la Tribunalul pentru Proprietate Intelectuală și Comerț din Taiwan împotriva fostului său director senior Wei-Jen Lo, care s-a alăturat recent companiei americane Intel, relatează Reuters.

Într-o declarație transmisă prin email agenției Reuters, TSMC a spus că procesul se bazează pe termenii contractului de muncă dintre aceasta și Lo, pe acordul de neconcurență semnat de fostul său director, precum și pe reglementări precum Legea privind Secretele Comerciale.

„Există o probabilitate ridicată ca Lo să utilizeze, să dezvăluie, să divulge sau să transfere secrete comerciale și informații confidențiale ale TSMC către Intel, ceea ce face necesare acțiunile legale”, a declarat TSMC.

Intel și Lo nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii din partea Reuters.

Lo, care a contribuit la TSMC la producția în masă a cipurilor avansate de 5 nanometri, 3 nm și 2 nm, s-a alăturat Intel în octombrie după ce s-a retras din TSMC după o carieră de 21 de ani în cadrul companiei. O sursă familiarizată cu situația a declarat că el îi raportează direct directorului general (CEO) al Intel, Lip-Bu Tan.

Săptămâna trecută, ministrul economiei din Taiwan a spus că autoritățile îl investighează pe Lo după ce presa locală a relatat că acesta ar fi putut lua cu el date privind tehnologiile avansate ale TSMC la noul său angajator.

Înainte de a se alătura TSMC în 2004, Lo a lucrat la Intel timp de 18 ani. A fost director de dezvoltare tehnologică și manager de fabrică, conducând unitatea de dezvoltare a Intel din Santa Clara, California.

FOTO articol: Alexey Novikov, Dreamstime.com.