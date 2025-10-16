Cel mai mare producător de petrol din lume avertizează că va exista o penurie dacă nu se reiau explorările și vorbește de un deceniu pierdut: „Asta va avea un impact”

Șeful companiei petroliere Saudi Aramco a avertizat că se conturează o penurie globală de petrol, după un deceniu în care industria energetică a întors spatele căutării de noi zăcăminte de țiței, relatează Financial Times.

Amin Nasser, directorul general al celui mai mare producător de petrol din lume, a cerut o revenire la investițiile în explorare și producție, întrucât cererea globală de petrol continuă să crească. El a afirmat că nivelul actual al investițiilor este „extrem de scăzut”.

„Am avut un deceniu în care oamenii nu au explorat. Asta va avea un impact”, a declarat Nasser pentru Financial Times. „Dacă nu se schimbă situația, vom avea o criză de aprovizionare”, a subliniat el.

Nasser a avertizat de asemenea că „boom”-ul petrolului de șist din Statele Unite, care a inundat lumea cu petrol timp de un deceniu și jumătate, este puțin probabil să se repete.

„80 până la 90% din creștere a provenit din petrolul de șist”, a spus el. „Dacă ne uităm la următorii 15 ani, producția de șist cel mai probabil se va plafona și va începe să scadă. De unde veți aduce barilii suplimentari pentru a satisface cererea?”, a întrebat el retoric.

Companiile petroliere și-au redus investițiile după o prăbușire din 2014

Financial Times amintește că marile companii petroliere și-au redus cheltuielile pentru explorare și producție după prăbușirea prețurilor din 2014. Ele au fost influențate și de previziunile privind o tranziție rapidă către energie curată, precum și de presiunea investitorilor de a returna mai mulți bani prin dividende și răscumpărări de acțiuni.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, investițiile în explorarea și producția de petrol și gaze sunt pe cale să scadă cu 6% în acest an, ajungând la 420 de miliarde de dolari – prima scădere anuală de la declinul provocat de pandemia de coronavirus din 2020.

În loc să cheltuiască sume mari pentru proiecte complexe și dificile, industria s-a concentrat pe exploatarea zăcămintelor cu costuri mai mici, încercând astfel să satisfacă cererea.

Totuși, mulți analiști cred acum că consumul de petrol va fi mai robust decât se anticipase anterior, din cauza unei tranziții mai lente către energia curată. Firma de consultanță Rystad estimează că, drept urmare, ar putea apărea o penurie globală de aproape 10 milioane de barili pe zi până în 2040.

Nasser, care conduce Aramco de aproape un deceniu, a spus că, deoarece în mod normal durează între 5 și 7 ani pentru a aduce un nou proiect în faza de producție, aprovizionarea viitoare a lumii depinde de deciziile pe care companiile le iau acum.

„Monitorizăm deciziile finale de investiții și se observă o scădere semnificativă a proiectelor care intră pe piață”, a declarat Nasser, adăugând că Aramco cheltuie între 1 și 2 miliarde de dolari anual pentru explorare.

„Pentru noi, este o chestiune strategică. Explorăm și adăugăm cantități semnificative de rezerve”.

Producătorii de petrol se pregătesc deocamdată de scăderea prețurilor

Deocamdată însă, piața se confruntă cu problema opusă. Se preconizează că prețurile petrolului vor scădea sub 60 de dolari pe baril anul viitor, analiștii anticipând un excedent de ofertă, pe măsură ce țările OPEC+ își vor majora producția în cadrul unei lupte pentru cota de piață.

Industria a redus investițiile anticipând o perioadă prelungită de scădere, ceea ce ar putea amplifica îngrijorările exprimate de Nasser.

Cu toate acestea, comentariile sale reflectă neliniștea tot mai mare din industrie privind rezervele și aprovizionarea pe termen lung, în condițiile în care BP, Chevron, ExxonMobil și TotalEnergies au declarat recent că intenționează să intensifice explorarea și producția.

Directorul general al companiei petroliere de stat malaysiene Petronas, Tengku Muhammad Taufik, a afirmat la forumul Energy Intelligence din această săptămână că este nevoie de „mai multă explorare”, subliniind că există „un gol care trebuie umplut”.

Vicki Hollub, directoarea Occidental Petroleum, a declarat la conferința de la Londra că doar un sfert din consumul mondial anual de petrol este înlocuit prin noi descoperiri.

„Problema nu este doar lipsa investițiilor, ci și dificultatea de a găsi zăcăminte mari”, a spus ea, adăugând că uriașa descoperire făcută de ExxonMobil în Guyana va acoperi doar o mică parte din cererea globală de petrol.

„Când cea mai importantă descoperire realizată în ultimele decenii produce suficient doar pentru a acoperi o treime din cererea globală într-un singur an, avem o problemă majoră”, a afirmat Hollub.