Cel mai mare rival al Tesla numește o problemă mai mare decât producția de mașini

Principalul obstacol în calea extinderii BYD este geopolitica, a declarat joi Stella Li, vicepreședinta executivă a producătorului chinez de mașini electrice și hibrid, la câteva luni după ce președintele companiei a spus că aceasta își propune să devină cel mai mare producător auto din lume în următorii cinci ani.

„Când facem afaceri, vrem să facem ceva și să avem certitudine și vizibilitate, astfel încât să putem controla situația și apoi să putem investi. Dar, în cazul geopoliticii, nu înțelegi niciodată care este perspectiva lor și ce anume fac”, a declarat Li, citată de Reuters. Ea a făcut comentariile la Summitul pentru Asia organizat în Singapore de Milken Institute, un important think tank american.

Li a spus că, pentru moment, BYD a decis să nu vândă autoturisme în Statele Unite, deși compania este prezentă în SUA „de mult timp”. Ea a descris situația din Statele Unite drept „complicată”.

„Nu avem acolo claritate, vizibilitate și stabilitate, așa că spunem: hai să așteptăm și să nu intrăm în SUA cu autoturisme în acest moment”, a subliniat ea.

BYD, companie cu sediul în Shenzhen, a depășit pentru prima oară Tesla ca număr de autoturisme vândute în ultimul trimestru al lui 2023.

BYD subliniază că nu e doar producător de mașini

Li a spus că BYD nu are planuri de a se asocia cu alte companii chineze, având în vedere poziția sa de lider în diverse domenii, precum stocarea energiei și panourile solare. „Suntem lideri în mai multe domenii de activitate, nu doar în industria auto”, a spus ea în condițiile în care Elon Musk dorește la rândul său să diversifice activitățile Tesla prin producția de roboți „Optimus” și alte tehnologii.

Li a mai spus că pentru BYD a fost dificil să angajeze suficient de mulți oameni în China și că, pe viitor, compania speră să folosească roboți industriali.

Ea a spus că acțiunile BYD tranzacționate la bursa din Hong Kong sunt „extrem de subevaluate” în comparație cu companiile americane listate pe bursă în SUA, având în vedere că firma este o companie de inginerie și nu doar un producător de automobile.

Ea a mai spus că Nvidia rămâne un partener „foarte puternic” al BYD în domeniul cipurilor.